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Полетели – веселились, «прилунились» – прослезились

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  • Михаил Брошин
  • 21.08.2023, 14:07
  • 4,756
Полетели – веселились, «прилунились» – прослезились

Старинная народная мудрость «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь» российской пропаганде неведома.

Было

Телеканал «Царьград» 15 августа восторгался: «Русский сенсационный проект «Луна-25» смог напугать Германию, ... США и порвать Украину, у которой прибавилась ещё одна фобия. Русские же рассматривают новую лунную программу как триумфальное возвращение некогда утерянного статуса главных покорителей космоса».

Скептики получили от «Царьграда» отпор. В ответ на сомнения Deutsche Welle в успехе миссии прозвучало высокомерное: «Будет интересно, что напишут немецкие пропагандисты, когда русская станция, которая сегодня провела вторую коррекцию траектории перелёта к естественному спутнику Земли, всё-таки прилунится».

В том же духи выступил писатель Александр Проханов: «Когда идут бои на Купянском направлении, когда русские войска под Херсоном отражают по десять атак в день, когда дымит и рыхлится снарядами твердь земной поверхности, мы несём эту цивилизацию на Луну. Этот благовещенский старт — свидетельство чудесной способности России воскресать из мертвых.

На космодроме «Восточный» сквозь рёв стартового двигателя был отчётливо слышен зубовный скрежет натовских стратегов… Космическая ракета, взлетевшая с восточного космодрома, взмыла из озера Светлояр, взбурлив его волшебную гладь и, сверкая куполами и главами, блестя золотыми крестами, в колокольном звоне и песнопении унеслась в русское небо — в небо, где обитает Русская Мечта».

Член российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков тоже расточал фимиам: «После долгого перерыва, с 1976 года Россия возвращает Лунную Программу. Россия это одна из ведущих стран современного человечества, двигающая человечество вперёд… Россия, Китай и США это три великих державы, которые участвуют в космических исследованиях».

Стало

Тот же Сергей Марков после того, как российский аппарат разбился, констатирует:

«Последствия катастрофы Луны 25 огромные. В глазах мирового сообщества Россия поставила под сомнение адекватность своих претензий на то, что она великая держава сейчас. Что Россия была великой державой в прошлом, – никто не спорит. Но великая ли держава Россия сейчас?

Россия утверждает, что Да. И посылает войска на Украину и запускает Луну 25. А США и ЕС утверждают, что Нет. Кто прав?

Победы на Украине пока нет. А Луна 25 терпит крушение.

Многие возможно решат, что претензии России и по Луне, и по Украине не смогут быть реализованы просто потому, что Россия живёт не скромным настоящим, а фантазиями о великом прошлом».

Проханов просто подчистил пост, убрав «зубовный скрежет натовских стратегов» (зря, можно было просто заменить на «гомерический хохот») и «Русскую Мечту» (видимо, она приказала долго жить). А «Царьград» сейчас, несмотря на крушение «Луны-25», исполняет хит «Всё хорошо, прекрасная маркиза!»

Тем временем телеграм-канал «Разведозор» грустит:

«Это мощный удар по научно-техническому авторитету России. И самое главное – в отношениях с Китаем. Россия является младшим партнером Китая в его лунной программе и надеется на совместные проекты.

Если Индии удастся в среду посадить «Чандраян-3» с индийским луноходом в том же месте, негласный статус РФ в глазах Пекина резко понизится. Как можно доверить партнеру важные части луной программы, когда он не в состоянии добиться надежного выполнения пока еще совсем не сложных задач, освоенных 50 лет назад?..

В ходе СВО Пекин помогает нам электроникой. После гибели «Луны-25» и на Западе и в Китае это рассматривается уже как тяжелая технологическая зависимость».

А главным утешителем внезапно выступил Александр Дугин:

«То, что упал аппарат Луна», еще не фатально. На краю гибели ведь Русская Земля».

Так что, основное представление – впереди.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

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