Полетели – веселились, «прилунились» – прослезились

Полетели – веселились, «прилунились» – прослезились1
- Михаил Брошин
- 21.08.2023, 14:07
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Старинная народная мудрость «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь» российской пропаганде неведома.
Было
Телеканал «Царьград» 15 августа восторгался: «Русский сенсационный проект «Луна-25» смог напугать Германию, ... США и порвать Украину, у которой прибавилась ещё одна фобия. Русские же рассматривают новую лунную программу как триумфальное возвращение некогда утерянного статуса главных покорителей космоса».
Скептики получили от «Царьграда» отпор. В ответ на сомнения Deutsche Welle в успехе миссии прозвучало высокомерное: «Будет интересно, что напишут немецкие пропагандисты, когда русская станция, которая сегодня провела вторую коррекцию траектории перелёта к естественному спутнику Земли, всё-таки прилунится».
В том же духи выступил писатель Александр Проханов: «Когда идут бои на Купянском направлении, когда русские войска под Херсоном отражают по десять атак в день, когда дымит и рыхлится снарядами твердь земной поверхности, мы несём эту цивилизацию на Луну. Этот благовещенский старт — свидетельство чудесной способности России воскресать из мертвых.
На космодроме «Восточный» сквозь рёв стартового двигателя был отчётливо слышен зубовный скрежет натовских стратегов… Космическая ракета, взлетевшая с восточного космодрома, взмыла из озера Светлояр, взбурлив его волшебную гладь и, сверкая куполами и главами, блестя золотыми крестами, в колокольном звоне и песнопении унеслась в русское небо — в небо, где обитает Русская Мечта».
Член российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков тоже расточал фимиам: «После долгого перерыва, с 1976 года Россия возвращает Лунную Программу. Россия это одна из ведущих стран современного человечества, двигающая человечество вперёд… Россия, Китай и США это три великих державы, которые участвуют в космических исследованиях».
Стало
Тот же Сергей Марков после того, как российский аппарат разбился, констатирует:
«Последствия катастрофы Луны 25 огромные. В глазах мирового сообщества Россия поставила под сомнение адекватность своих претензий на то, что она великая держава сейчас. Что Россия была великой державой в прошлом, – никто не спорит. Но великая ли держава Россия сейчас?
Россия утверждает, что Да. И посылает войска на Украину и запускает Луну 25. А США и ЕС утверждают, что Нет. Кто прав?
Победы на Украине пока нет. А Луна 25 терпит крушение.
Многие возможно решат, что претензии России и по Луне, и по Украине не смогут быть реализованы просто потому, что Россия живёт не скромным настоящим, а фантазиями о великом прошлом».
Проханов просто подчистил пост, убрав «зубовный скрежет натовских стратегов» (зря, можно было просто заменить на «гомерический хохот») и «Русскую Мечту» (видимо, она приказала долго жить). А «Царьград» сейчас, несмотря на крушение «Луны-25», исполняет хит «Всё хорошо, прекрасная маркиза!»
Тем временем телеграм-канал «Разведозор» грустит:
«Это мощный удар по научно-техническому авторитету России. И самое главное – в отношениях с Китаем. Россия является младшим партнером Китая в его лунной программе и надеется на совместные проекты.
Если Индии удастся в среду посадить «Чандраян-3» с индийским луноходом в том же месте, негласный статус РФ в глазах Пекина резко понизится. Как можно доверить партнеру важные части луной программы, когда он не в состоянии добиться надежного выполнения пока еще совсем не сложных задач, освоенных 50 лет назад?..
В ходе СВО Пекин помогает нам электроникой. После гибели «Луны-25» и на Западе и в Китае это рассматривается уже как тяжелая технологическая зависимость».
А главным утешителем внезапно выступил Александр Дугин:
«То, что упал аппарат Луна», еще не фатально. На краю гибели ведь Русская Земля».
Так что, основное представление – впереди.
Михаил Брошин, «Салiдарнасць»