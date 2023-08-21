«Потратил $8 тысяч на зубы» 7 21.08.2023, 14:12

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Белорусы эмоционально рассказали, во сколько им обходятся стоматологические услуги.

Многие люди, которые сталкиваются со стоматологией, почти всегда говорят, что это очень дорого. Стоматологи отвечают, что качественное лечение зубов в принципе не может быть дешевым.

Myfin.by пообщался с белорусами, которые в последнее время пользовались услугами стоматологических клиник, и попросил поделиться своими историями, а также рассказать, сколько денег они потратили на лечение.

Напомним, что с 1 ноября вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг.

«Зубами надо было заниматься раньше, тогда не пришлось бы сейчас тратить такие деньги»

Светлана обратилась в частную стоматологию одного из областных городов страны, где проживает. Проблема была в жевательном зубе – «семерке», у которого был достаточно глубокий скол. По словам врачей, зуб уже не подлежал консервативному лечению – нельзя было реставрировать. Чтобы спасти зуб, женщине предложили поставить на него коронку, уточнив, что даже это без гарантии, зуб простоит долго.

– Врач посоветовал не переплачивать за коронку и предложил поставить самую обычную металлическую, сказав, что зуб расположен далеко и не попадает в зону улыбки. Я согласилась. В этой же стоматологии я еще сделала профессиональную чистку зубов.

Кроме этого, женщине пришлось удалять еще и корень одного из зубов. Оказывается, когда несколько лет назад в государственной стоматологии удаляли зуб, корень извлекли не полностью. Это показал сегодняшний снимок.

– Резюмируя, могу сказать, что зубами надо было заниматься раньше, тогда не пришлось бы сейчас тратить такие деньги. В принципе, на мой взгляд, цены в частной стоматологии, куда я обращалась, достаточно приемлемые.

Сколько стоило лечение?

установка коронки + консультация – 400 руб.;

профессиональная чистка зубов – 125 руб.;

удаление корня зуба – около 90 руб.;

снимок – 40 руб.

Итого: 655 руб.

«Смогла собрать за три месяца необходимые деньги на имплантирование без особого ущерба для себя и семьи»

У Евгении удалили три жевательных зуба на нижней челюсти, которые уже не подлежали лечению. Зубы были плохими с самого детства, уточняет девушка. После удаления встал вопрос, что делать дальше. Врач-ортопед порекомендовал имплантацию.

Решая, где она будет это делать, Евгения выбрала государственную стоматологию возле дома и пока не пожалела – говорит, что врачи попались хорошие. Она призналась, что всю жизнь ходит в государственную поликлинику лечить зубы, но пользуется, как правило, там платными услугами.

– Решила идти в государственную, что скрывать, потому в частных стоматологиях все очень дорого. Более того, хирурга-имплантолога, который работает в госполиклинике, рекомендовал мой муж. Он устанавливал у него импланты и остался доволен. Я также прочла немало отзывов о данном враче. Они были сплошь хорошие. Начиталась я и других отзывов на сайте госполиклиники. Даже страшно стало вначале – чего только люди не пишут: то у кого-то в канале зуба остался сломанный инструмент, то еще что-то. Правда, все отзывы относились к отделу бесплатной стоматологии. А мне попался действительный хороший врач, большой профессионал, так что мне повезло.

Девушка отметила еще один важный нюанс, связанный с государственной стоматологией. После консультации у хирурга в феврале, записать на саму процедуру установки имплантов Евгению смогли только на май.

– То есть своей очереди мне пришлось ждать три месяца. В частных стоматологиях таких очередей нет, но, с другой стороны, там и дороже.

Во сколько обошлось все лечение?

удаление многокорневого зуба – порядка 125 руб.;

лечение 2 зубов (без лечения каналов) – около 190 руб.;

профессиональная чистка зубов – около 90 руб.;

имплантация – 1850 руб.;

установка коронок на импланты – 1350 руб. (данная процедура еще впереди, но такую сумму озвучили в стоматологии).

Итого: 3605 руб.

– Сложно сказать, дорого я заплатила за стоматологические услуги или нет, так как мне не с чем сравнивать. Но, если честно, я думала, выйдет больше. И если учитывать тот факт, что я с этими имплантами прохожу, как я думаю, несколько лет, думаю, скорее недорого. Если честно, денег, потраченных на зубы, не жалко.

Евгения рассказала, что смогла собрать за три месяца нужные ей деньги на имплантирование без какого-то ущерба для семейного бюджета.

– Сейчас буду собирать на коронки, которые мне поставят лишь через 3-6 месяцев, и поскольку все лечение – это процесс не одномоментный, собрать деньги вполне для меня реально.

«Понятно, что такое лечение «по карману» далеко не всем»

Сколько Вячеслав (имя изменено по просьбе собеседника) себя помнит, с зубами у него были проблемы. Зубы мужчина лечил всю свою жизнь. В последние годы они стали подвижными, выпадали. Врачи определили пародонтоз. Своих зубов на тот момент во рту у мужчины почти не осталось. Был поставлен диагноз: полная адентия верхней и нижней челюсти (отсутствие зубов). Врачи рекомендовали Вячеславу установить импланты – 8 штук, а на них потом зафиксировать съемные протезы. Оставшиеся два зуба подлежали удалению.

Первым этапом шла установка временного протеза, затем следовала имплантация, а спустя несколько месяцев – протезирование.

– За один раз установить 8 имплантов невозможно, поэтому это делалось в два этапа. Вначале мне установили 4 импланта на верхнюю челюсть, затем, примерно через месяц, 4 на нижнюю. На импланты поставили временные протезы. Это нужно для того, чтобы в течение 3-6 месяцев, проходящих после вживления имплантов, человеку было чем есть, плюс эстетическая функция, чтобы человек не ходил без зубов.

После того как установили импланты, полгода примерно дается на то, чтобы они прижились. По прошествии 6 месяцев мужчине изготовили и поставили на импланты вместо временных протезов постоянные.

– Помню, что в самом начале лечения мне озвучили одну стоимость, в результате сумма оказалась немного выше. Считаю это нормальным. Потому как подсчитать все точно до рубля, когда речь идет об имплантации и протезировании, почти невозможно.

Сколько стоило все лечение?

Все лечение обошлось примерно в 20250 руб. (по курсу доллара, который был тогда, – около $8 тыс.). Из них: порядка 5800 руб. – имплантация, 14450 руб. – протезирование. В этих финансовых затратах не учтена покупка ирригатора и панорамные снимки (ортопантомограмма).

– Я осознавал, что это, конечно, очень дорого, но я также четко понимал, что ситуация в моем случае сложилась безвыходная. Да, я мог себе это позволить, поскольку достаточно неплохо зарабатываю. Понятно, что такое лечение «по карману» далеко не всем. Но я знаю, что бывает и дороже. Помню, в самом начале мне советовали обратиться в одну стоматологию, но там только консультация стоила около $100.

Весь процесс, связанный с имплантацией и протезированием, вспоминает мужчина, занял по времени больше года.

– Сколько раз мне пришлось посетить стоматологическую клинику, уже и не вспомню, но очень-очень много. А однажды в стоматологическом кресле с открытым ртом пришлось просидеть около 5 часов. Пришел к 18.00, а закончили только в 11 вечера. Поверьте, все это непросто далось. Ко всему прочему, после установки имплантов на лице появился сильный отек, синяки. Они проходили около недели. Хорошо, что тогда была зима, плюс все люди еще носили маски, так я и появлялся в маске на работе, чтобы никого не пугать, – улыбаясь, вспоминает мужчина.

Вячеслав прокомментировал решение государства ввести госрегулирование цен на стоматологические услуги с 1 ноября.

По словам мужчины, ничего хорошего от всего этого он не ждет.

– Боюсь, что после этого станут закрываться хорошие стоматологии и из них будут уходить квалифицированные врачи, а также снизится качество самой услуги. У человека должен быть выбор, куда ему обращаться за услугой, – резюмировал Вячеслав.

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