«ВСУ готовят операцию на опасном для РФ участке» 1 21.08.2023, 14:37

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Российский пропагандист бьет тревогу.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу в связи с тяжелой ситуацией, которая складывается сразу на нескольких участках фронта. Z-военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале отмечает, что на Южном фронте для российской группировки складывается опасная ситуация по нескольким направлениям, пишет «Диалог».

Сюрпризом для оккупантов стала ситуация, связанная с возможностью ВСУ форсировать дно Каховского водохранилища: после подрыва дамбы россияне были уверены, что операция по форсированию будет невозможна, однако за лето дно водохранилища высохло на жаре - теперь грунт стал настолько твердым, что выдержит проход тяжелой бронетехники, а значит для россиян в любой момент может открыться еще один полноценный фронт.

Котенок заявляет, что для россиян есть угроза наличия некомпетентных командиров ВС РФ на местах, которые не способны справиться с украинской угрозой, существующей на левом берегу уже сейчас.

«Рубеж Днепра - тревожно. Противник перебросил туда подразделения со средствами для форсирования водных преград от Германии. Ждем пакости», - пишет российский военкор.

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