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Российская пропаганда заявила, что «миссия «Луны-25» удалась»

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  • 21.08.2023, 14:53
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Российская пропаганда заявила, что «миссия «Луны-25» удалась»

В итоговых программах провалу российской космонавтики уделили не больше минуты.

В итоговых программах НТВ и «Пятого» не было сказано ни слова о том, что первая за много лет российская лунная миссия окончилась провалом. В воскресном выпуске «Вечер с Владимиром Соловьевым» тоже не заметили падения «Луны-25», а обсудили здоровье Байдена, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Лишь 39 секунд уделил проваленному проекту за 6 млрд руб. в итоговой передаче «Первый канал». Ведущая Екатерина Андреева зачитала сообщение Роскосмоса об аварии и на этом поставила точку. За неделю до этого «Первый канал» рассказывал о миссии «Луны-25» почти 9 минут.

В «Вестях» на «России-1» на рассказ о крушении «Луны-25» потратили минуту и 13 секунд. При этом «Второй канал» убеждал аудиторию, что миссия не провалена, так как космическая станция долетела до спутника, передала уникальные кадры, а также собрала много ценной научной информации.

Евгений Рожков, ведущий воскресных «Вестей», так объяснил успехи экспедиции телезрителям: «Станция успешно преодолела весь путь, а это более трехсот тысяч километров и сделала массу редчайших снимков и Земли и самой Луны. При чем той ее стороны, которую мы обычно не видим».

Перед этим в «Вестях» показали сюжет о том, как космическое ракетостроение переходит на отечественные станки и сообщили о постройке нового корабля «Союз 5б». «Вести» не забыли сказать, что «Союзы» строят 65 лет и они «неизменно надежные».

Эксперты занижали ожидания российской публики заблаговременно. Еще до крушения миссии глава Института космической политики Иван Моисеев предупреждал, что если миссия завершится успехом — «значит, очень здорово повезло».

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