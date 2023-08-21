Какая погода ждет белорусов на неделе? 21.08.2023, 14:51

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Прогноз на 22-24 августа.

22 августа ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине, днем по северу страны погоду будет определять фронтальный раздел, на остальной территории скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщают синоптики.

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

23 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем северные районы страны окажутся в неустойчивой воздушной массе, поступающей с юга Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+27°С.

24 августа скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем от +18°С по северу до +27°С по югу страны.

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