Россияне расширяют аэродром в Мозырском районе
- 21.08.2023, 15:11
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Появились спутниковые снимки.
Спутниковые снимки аэродрома в Мозырском районе показали новые строительные работы, пишет «Флагшток».
Изменение рельефа произошли на грунтовой части старого аэродрома около деревни Большой Боков в июле-августе этого года. Качество доступных спутниковых снимков не позволяет определить, какие работы там проводятся.
В начале 2022 года аэродром был использован для размещения российских вертолетов для атаки на север Украины. Впоследствии аэродром остался под контролем российских войск.