Россияне расширяют аэродром в Мозырском районе 21.08.2023, 15:11

3,324

Появились спутниковые снимки.

Спутниковые снимки аэродрома в Мозырском районе показали новые строительные работы, пишет «Флагшток».

Изменение рельефа произошли на грунтовой части старого аэродрома около деревни Большой Боков в июле-августе этого года. Качество доступных спутниковых снимков не позволяет определить, какие работы там проводятся.

В начале 2022 года аэродром был использован для размещения российских вертолетов для атаки на север Украины. Впоследствии аэродром остался под контролем российских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».