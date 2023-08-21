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Россияне расширяют аэродром в Мозырском районе

  • 21.08.2023, 15:11
  • 3,324
Россияне расширяют аэродром в Мозырском районе

Появились спутниковые снимки.

Спутниковые снимки аэродрома в Мозырском районе показали новые строительные работы, пишет «Флагшток».

Изменение рельефа произошли на грунтовой части старого аэродрома около деревни Большой Боков в июле-августе этого года. Качество доступных спутниковых снимков не позволяет определить, какие работы там проводятся.

В начале 2022 года аэродром был использован для размещения российских вертолетов для атаки на север Украины. Впоследствии аэродром остался под контролем российских войск.

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