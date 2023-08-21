Маму удивило задание в белорусском учебнике по географии за 6-й класс 21.08.2023, 15:20

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Учебный год еще не начался, а некоторые родители уже к нему морально готовятся.

На днях в TikTok мама шестиклассника опубликовала задание из учебника по географии, для которого детей просят использовать соцсети. Женщину это удивило. Комментаторы с ней не согласились, отмечает «Зеркало».

В ролике, который женщина выложила в TikTok, она показывает учебник по географии за 6-й класс. Год выпуска книги — 2022-й. На видео мама открывает 155-ю страницу пособия и читает задание.

— Смотрим задание: «Запишите ролик в TikTok». Это капец. Ладно, дальше. Поделитесь им с друзьями в социальной сети. Это вообще как? Нормально? Ваше мнение? — удивилась мама, которая, к слову, и сама выложила видео в TikTok.

Учебник, о котором идет речь, можно посмотреть на сайте Национального образовательного портала. Задание из видео размещено в параграфе «Работа рек и подземных вод». Полностью звучит оно так: «1. Запишите ролик в TikTok «5 удивительных фактов о реках мира». 2. Составьте свой рейтинг ТОП-3 карстовых пещер мира. Поделитесь им с друзьями в социальной сети и попросите оценить его».

За две недели пост мамы собрал более 640 тысяч просмотров и 870 комментариев. Большинство пользователей возмущение женщины не разделили.

«Абсолютно нормально. Работа на камеру, монтаж, фильтры и так далее. Очень полезные навыки. Вы же умеете?» — высказалась о задании одна из женщин.

«Именно это детям интересно», — поддержала ее другая.

Третья пошутила: «Уже подумала, что сейчас зачитает параграф про плоскую землю».

Четвертая заметила, что данное задание дополнительное. Оно относится к упражнениям с пометкой «Клуб знатоков». В пособии о таких сказано: рассчитаны «на самых любознательных, тех, кому интересно проявить себя в новом качестве, выполнив творческие задания».

Отметим, что в учебнике есть несколько упражнений, для которых школьникам понадобится TikTok. Например, в дополнение к параграфу «Погода» детям предлагают вспомнить народные приметы, где говорят о смене погоды и записать о них видео. К параграфу «Влажность воздуха. Атмосферные осадки» ролик предлагают снять про один из местных ветров.

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