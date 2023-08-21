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Скованные аэропорты Москвы

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  • Александр Коваленко
  • 21.08.2023, 15:43
  • 8,842
Скованные аэропорты Москвы
Александр Коваленко

Любой аэропорт России не только является частью общей логистики.

Не так давно звучали критичные возгласы относительно того, что удары неких дронов по «Москва-Сити» не несут никакой пользы, что пришлось опровергать на конкретных примерах. Теперь же возникают очень схожие умозаключения по аэропортам.

Что же, позволю себе прояснить ситуацию с аэропортами.

Сегодня аэропорты Внуково и Домодедово московского авиаузла ввели ограничения на прием и отправление рейсов с 06:25 по 08:40. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты, например, один из самолётов был отправлен в Казань.

Фактически, два крупных аэропорта в Москве простаивали два часа. Был сбой отправки не только гражданского, но и грузового авиа-транспорта. Самолёты, которые не могли сесть в аэропортах, либо ждали в воздухе разрешения, выжигая больше топлива, либо летели в другие аэропорты, опять-таки, выжигая топливо.

А теперь, немного мыслей вслух.

Представим себе системность тревог в российских аэропортах. Если в сутки они будут на 2, 4, 8 часов вводить ограничения на прием и отправление рейсов. Какие будут нести финансовые потери аэропорты из-за этих простоев? Или немного иначе.

Любой аэропорт России не только является частью общей логистики, в том числе участвующей в грузопотоке для обеспечения войны в Украине, но и своими налоговыми отчислениями, поддерживающие бюджет, направленный на финансирование войны. А если они начинают проседать по доходам?

Финансовые потери и рост трат российских аэропортов - не менее важный момент, нежели очевидное нарушение логистики.

И главное, если задействованные средства для подрыва стабильной работы аэропортов дешевле общих потерь за час простоя, то возникает вопрос, а почему бы и нет?

Александр Коваленко, Telegram

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