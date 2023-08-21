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СМИ узнали, какую версию F-16 получит Украина от Нидерландов и Дании

  • 21.08.2023, 16:09
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СМИ узнали, какую версию F-16 получит Украина от Нидерландов и Дании
Фото: charter97.org

Первый истребитель F-16 для воздушных сил Нидерландов был изготовлен в 1979 году.

Украина получит от Нидерландов и Дании истребители F-16, которые проходили модернизацию с середины 1990-х по середину 2000 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Когда произвели F-16, которые получит Украина

Производство самолетов для европейских операторов F-16 локализовали еще в конце 70-х годов XX века в Нидерландах и Бельгии на заводах Fokker и SABCA, где они производились до середины 90-х годов. Первый F-16 для воздушных сил Нидерландов был изготовлен в 1979 году, а последний - в феврале 1992 года.

В общей сложности Нидерланды имели мощный авиапарк из 213 машин, но после завершения Холодной войны страна начала его активно сокращать. Некоторые самолеты она списала, а некоторые - продала в Иорданию и Чили. Поэтому в Нидерландах 42 самолета F-16, которые могут быть из последних партий производства.

Дания стала получать F-16 с января 1980 года. Страна сначала заказала 58 самолетов, а в середине 80-х - еще 12, которые пришли на замену наиболее изношенным самолетам первой партии. Этот заказ был выполнен ориентировочно в конце 80-х годов XX века.

При этом Дания не продавала свои машины, а просто выводила их из строя по мере исчерпывания их ресурса. У Дании формально есть 44 самолета, но только 30 из них в летном состоянии.

Ввиду этого невозможно точно сказать, сколько из них передадут Украине. Некоторые из истребителей могут использоваться для обучения, а некоторые - для запасных частей.

Все самолеты F-16 Воздушных сил Нидерландов и Дании проходили модернизацию с середины 90-х годов до середины 2000-х по программе Mid-Life Update - MLU. Они также регулярно обслуживались для продления сроков эксплуатации.

F-16 программы MLU отличается тем, что произошла замена радиолокационной станции на AN/APG-66(V)2, которая имеет дальность обнаружения целей до 110 км. К тому же, для использования высокоточного вооружения добавлена возможность подвески контейнеров типа Lantrin или Litening. Также обновлены бортовой компьютер, бортовое индикационное оборудование, системы РЭБ, навигации и связи, полетов на низких высотах.

F-16 версии MLU - полноценный многофункциональный истребитель, который может вести воздушный бой на дальностях более 100 км и использовать широкий набор высокоточного вооружения.

При этом следует отметить, что некоторые истребители могут пройти дополнительные модернизации, особенно учитывая графики их передачи, которые будут растянуты во времени.

Как долго могут летать F-16

Благодаря развитым и проработанным программам модернизаций и продлению сроков эксплуатации F-16 будет в строю еще долгое время. Это подтверждает и то, что самолеты F-16C/D, которые начали производить в середине 90-х годов, будут в строю в США еще до 2050-х годов.

Кроме того, Румыния также эксплуатирует подержанные F-16. Воздушные силы страны планируют эксплуатировать их до середины 2030-х годов за счет всех регламентных ремонтов. При этом румынское правительство работает над вопросом их замены.

При этом не стоит забывать, что эксплуатация истребителей в условиях войны быстрее исчерпывает ресурс машин.

F-16 для Украины

Украине необходимы истребители для защиты территории от вражеских обстрелов и для того, чтобы военные смогли составить конкуренцию россиянам в воздухе.

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

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