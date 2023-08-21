ВСУ освободили Урожайное, продвигаются под Бахмутом: как изменилась линия фронта за неделю 1 21.08.2023, 16:30

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Карты.

В течение прошедшей недели Силы обороны Украины продолжили уверенное продвижение, освобождая украинские территории. Успехи украинских войск заметны сразу на трех ключевых направлениях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю (13–20 августа) сообщает «24 Канал». Свой обзор журналисты проводят, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

ВСУ уже в Работино

Продвижение на Мелитопольском направлении крайне сложно из-за заминирования и серьезных укреплений врага. Впрочем, даже в таких сложных условиях Силы обороны Украины продолжают продвигаться здесь на протяжении всей летней наступательной кампании.

На прошлой неделе особенно заметными были успехи военных в окрестностях Работино. Сейчас войска уже зашли в деревню и близки к окончательной деоккупации.

Это направление имеет важное значение, ведь дальше за Роботино открывается более лесистая, как для степи, местность аж до Токмака и Молчанска.

ВСУ освободили Урожайное

Хороший «урожай» в виде освобождения очередного населенного пункта у украинских военных был на Бердянском направлении. Здесь после тщательной подготовки и вытеснения врага с двух сторон украинские военные смогли освободить Урожайное.

Врага удалось отбросить дальше реки Мокрые Ялы. В то же время украинские военные контролируют сразу две дороги к Завитному Бажанню.

Именно на этом направлении и прогнозируют вероятный обвал фронта россиян. Ведь вторая и ключевая линия обороны врага проходит через Старомлиновку, расположенную сразу за Заветным Бажанням. До Старомлиновки остается немного больше 3 километров.

Контрнаступление под Бахмутом возобновилось

После нескольких недель перерыва украинские войска снова уверенно продвигаются на южном фланге Бахмута. За последнюю неделю успехи заметны прежде всего в окрестностях Андреевки и в самой Клещиевке.

Если летняя тенденция сохранится, то клещиевский клин обязательно обернется освобождением Клещиевки. Дальше за селом идет дорога прямо на Бахмут. Поэтому у районного центра есть все шансы оказаться в полуокружении украинских сил.

Врага удается сдерживать

Пока украинские военные наступают, россияне тоже мечтают перехватить стратегическую инициативу на фронте. Именно поэтому они и начали собственное наступление на Лимано-Купянском направлении.

Украинские военные на этих направлениях прилагают невероятные усилия, но им удается сдерживать продвижение врага. В частности, в направлении Купянска на прошлой неделе врага удалось удержать на определенных ранее рубежах.

В то же время россияне пытаются буквально уничтожать населенные пункты на этом направлении. Украинские военные даже шутят, что на «нуле» сейчас безопаснее, чем в «тыловом» Купянске, куда постоянно прилетает.

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