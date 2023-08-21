Старый Volkswagen Polo превратили в шестиколесный автомобиль-амфибию 1 21.08.2023, 17:00

Его построили три друга из Британии.

Подержанный Volkswagen Polo превратили в авто-амфибию. Автомобиль получил шесть колес и способен плавать по воде. Об этом рассказали на сайте Autoevolution (перевод - «Фокус»).

Этот автомобиль получил прозвище Boatswagen. Его построили три друга из Британии, которые вдохновились похожей сборкой из шоу Top Gear.

Авто покрасили в синий цвет и оснастили новым кузовным обвесом. Для его создания использовали два Volkswagen Polo, которые соединили вместе.

Автомобиль-донор был куплен в 2019 году за 1 528 долларов. Он был не в лучшем состоянии, но этого и не требовалось для проекта.

Днище автомобиля выполнено из пенопластовых досок. Чтобы вода не попадала внутрь, их наполнили пеной.

В задней части появился подвесной мотор. Благодаря ему Boatswagen передвигается по воде.

В будущем друзья планируют усовершенствовать свой автомобиль-амфибию. Они хотят оснастить авто более мощным мотором и сделать его быстрее на воде.

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