В Беларуси «тормозит» строительство нового жилья 1 21.08.2023, 17:35

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Проблемы ощущают в том числе льготники.

В Беларуси строительство нового жилья по-прежнему демонстрирует падение. Так, за январь-июль в целом по стране было возведено такой недвижимости на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Заметнее всего этот показатель просел в Минске. Это следует даже из официальных данных Белстата, отмечает «Зеркало».

За семь месяцев этого года организации всех форм собственности построили 21 тыс. новых квартир (годом ранее — 24 тыс.). Падение — на 12,5%.

В эксплуатацию ввели в январе-июле 1 млн 937,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — 2 млн 109,5 тыс. Заметнее всего этот показатель сократился в Минске — на 27,3%. Падение также было в Брестской, Гомельской и Гродненской областях — на 15,8%, 27,1% и 19,6% соответственно. В остальных регионах — рост. К примеру, в Могилевской области — почти в полтора раза.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в целом по стране в январе-июле этого года ввели в эксплуатацию 755 тыс. квадратных метров общей площади (39% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 951,6 тыс. квадратных метров общей площади (45,1% от общего объема введенного жилья). Сокращение — на 20,7%.

При этом с господдержкой построили 547,5 тыс. квадратных метров (годом ранее — 738 тыс. квадратных метров). Снижение — на 25,8%.

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