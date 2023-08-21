Видеофакт: очевидцы пытаются задержать Audi, но водителю удается ускользнуть 3 21.08.2023, 17:54

5,108

В сети распространяется видео инцидента в Мозырском районе.

На записи несколько мужчин пытаются остановить водителя Audi, заблокированного фурой и легковушкой. Он в свою очередь пытается уехать. В ход идут разные инструменты убеждения. Автомобилист, судя по записи, задел машину автора видео, протащил одного из мужчин и все же скрылся, отмечает «Онлайнер».

В cоцсетях распространяют такую версию случившегося: «Вчера в Каменке (Мозырский район) водитель грузовика увидел неадекватное поведение на дороге со стороны Audi. Последний неоднократно выезжал на встречную полосу. Во время обгона дальнобойщик увидел, что водитель синей Audi находится в неадекватном состоянии. Он и остановил легковушку. При попытке задержать водителя и произошло все то, что запечатлено на видео».

Очевидцы утверждают, что вызвали ГАИ, а позже узнали, что водителя Audi задержали дома. Официального подтверждения обстоятельств этой истории пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».