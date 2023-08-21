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Видеофакт: очевидцы пытаются задержать Audi, но водителю удается ускользнуть

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  • 21.08.2023, 17:54
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Видеофакт: очевидцы пытаются задержать Audi, но водителю удается ускользнуть

В сети распространяется видео инцидента в Мозырском районе.

На записи несколько мужчин пытаются остановить водителя Audi, заблокированного фурой и легковушкой. Он в свою очередь пытается уехать. В ход идут разные инструменты убеждения. Автомобилист, судя по записи, задел машину автора видео, протащил одного из мужчин и все же скрылся, отмечает «Онлайнер».

В cоцсетях распространяют такую версию случившегося: «Вчера в Каменке (Мозырский район) водитель грузовика увидел неадекватное поведение на дороге со стороны Audi. Последний неоднократно выезжал на встречную полосу. Во время обгона дальнобойщик увидел, что водитель синей Audi находится в неадекватном состоянии. Он и остановил легковушку. При попытке задержать водителя и произошло все то, что запечатлено на видео».

Очевидцы утверждают, что вызвали ГАИ, а позже узнали, что водителя Audi задержали дома. Официального подтверждения обстоятельств этой истории пока нет.

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