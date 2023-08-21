Белорусский агроблогер набрал 50 тысяч подписчиков в TikTok 2 21.08.2023, 18:07

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Денис Трофимчик

Его героями становятся простые сельчане.

Дениса Трофимчика называют в родных Крутиловичах агроблогером. Его ролики в TikTok набирают миллионные просмотры, рассказывает «Беларусь 1».

Вообще Денис трудится инженером сельхозпредприятия «Гранит-Агро». Поэтому героями его роликов становятся на только сельчане, но и коллеги по работе. Поначалу смущались, когда они становились знаменитостями благодаря интернету, а теперь уже привыкли. И даже радуются, когда их знакомые говорят, что смотрели сюжеты с их участием в TikTok.

А еще агроблогер проводит тренировки по футболу для местных детей. В Крутиловичах даже есть своя футбольная команда, причем на воротах нередко стоит директор хозяйства.

Дениc Трофимчик тем временем всего за год набрал 50 тысяч подписчиков. Снимает он на обычный смартфон, там же и монтирует сюжеты — порой во время переездов из одного отделения в другое.

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