Где и за сколько предлагают поработать молодежи в Минске 1 21.08.2023, 18:31

Требуются грузчики, кассиры, официанты.

Сорок организаций столицы готовы дать рабочие места студентам в свободное от учебы время. В списке — больше 500 вакансий. Успеть наладить контакт с предприятиями можно до конца августа, однако вакансии будут актуальны и осенью. К слову, зарплаты разнятся от 554 до 1250 рублей, пишет «Онлайнер».

От 1000 рублей и больше

Таких мест немного. К примеру, 1250 рублей предлагает грузчику третьего разряда предприятие «Ремавтодор», 1200 — уборщику территорий второго разряда.

От 1000 рублей и выше может заработать грузчик на предприятии «Минскхлебпром» и контролер-кассир в «Санта Ритейл» (правда, нужен опыт или спецподготовка). 1000 рублей обещают реставратору готовой продукции на предприятии «Камволь».

От 800 до 1000 рублей

За 850 рублей и выше могут поработать медсестрой студенты последнего курса медуниверситета в 4-й городской поликлинике.

Такую же сумму обещают продавцу-кассиру и помощнику администратора в «ЗападХимСервис» и «ЗападХимТорг».

Дорожные рабочие в строительном управлении №4 получат от 800 до 1000 рублей. А работнику на кухне психоневрологического дома-интерната заплатят 800 рублей.

До 800 рублей

Здесь вакансии пестрят большим разнообразием. Можно поработать оператором прачечного оборудования за 780 рублей на «Фабэкс», можно устроиться швеей за 554 рубля на швейную фабрику.

От 550 рублей и выше обещают слесарю, токарю, фрезеровщику, дворнику, каменщику на разных предприятиях Минска. Столько же денег заплатят санитаркам, официантам и подсобным рабочим.

Санитарному врачу на городской ветстанции предлагают сразу полторы ставки и обещают 630 рублей.

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