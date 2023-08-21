Кулеба: Украинское контрнаступление продолжается 21.08.2023, 18:32

Дмитрий Кулеба

Украина «добивается очень хорошего прогресса».

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге и востоке продолжается и достигает определенного прогресса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает El Mundo.

Глава МИД подчеркнул, что поставка истребителей F-16, о которой объявили Дания и Нидерланды, — «важный шаг» в контрнаступлении против России, которое «продолжается и прогрессирует».

Кулеба также отметил, что Украина «добивается очень хорошего прогресса» для переговоров и определения условий мира, хотя он признал, что начать диалог «будет нелегко».

«Но мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия», - добавил Кулеба, имея в виду соглашение, которое предусматривало передачу Советскому Союзу около 10% земель Финляндии по итогам войны 1939-1940 гг.

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