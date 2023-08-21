Центр Ганцевичей к «Дожинкам» облысел
- 21.08.2023, 18:41
Лукашисты вырубили деревья.
Непривычно пусто смотрится городская площадь возле торгового центра «Дом гандлю» в Ганцевичах, где раньше неподалеку от входа в торговую точку широко раскинул свои ветви огромный клен. К областным «Дожинкам 2023», которые в сентябре пройдут в райцентре, клен срезали под корень, выкорчевав даже пень. И это не единственное дерево, которое пострадало в ходе «благоустройства», пишет «Ганцавіцкі час».
К областным «Дожинкам» Ганцевичи благоустраивают. Город меняется на глазах, хотя работы еще немало. Но вместе с приятными переменами многие жители города недовольны тем, что на его улицах срезают деревья.
Ветвистый клен возле «Дома гандлю» был своеобразной визиткой площади.
Жители города успели обратить внимание, что вообще деревьев в городе заметно стало меньше. Так, срезали сосну возле церкви, целый ряд огромных деревьев напротив ПМС, возле остановки в сторону агрогородка Хатыничи. Возле аптеки в микрорайоне под зубцами бензопилы не устояли березы.
Убрали «лишние» деревья и возле дома по ул. Чайковского, 8, и напротив магазина «Минутка» по ул. Октябрьской.
Поредело возле ресторана «Цна», несколько деревьев исчезли напротив магазина «Детский мир».
Возле многоэтажки на улице Заслонова не стало берез и кустов сирени… Добрались и до аллеи кленов возле хлебозавода.
Мнения жителей относительно этого разделились. Одни считают, что власти срезают аварийные деревья, другие возмущаются и сомневаются, что вместо срезанных посадят новые.
Опрошенный редакцией «ГЧ» руководитель Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Михалевич ответил, что деревья срезают не с их подачи.
«Вопрос не ко мне, в архитектуру обратитесь…», — сказал чиновник.
Корреспондент уточнила, не инспекция ли должна контролировать вырубку деревьев в населенных пунктах, и кто на это дает разрешение?
Николай Михалевич сказал, что все работы ведутся по проектам, которые имеются на каждый объект, и контролирует их выполнение отдел архитектуры.
«Все делается согласно проекту. И в каждом проекте есть таксационный план. Нам отчеты присылают. Оплату ЖКХ присылает, компенсационные выплаты. Посадки будем контролировать согласно проекту в благоприятный период времени», — пояснил он.
В то же время руководитель отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ганцевичского райисполкома Валерий Русакевич был настроен агрессивно. Даже не выслушав вопрос корреспондента, он отказался отвечать на вопросы и бросил трубку.
Издание цитирует весь диалог:
«Кор.: Валерий Николаевич? Светлана Малышко, «Ганцавіцкі час» вас беспокоит.
Валерий Русакевич: Так «Ганцавіцкага часу» уже же нет.
Кор.: Есть интернет-ресурс.
Валерий Русакевич: Ну так то интернет-ресурс… Я в интернет никаких объяснений не даю.
Кор.: Хорошо, в интернет вы не даете, но на основании статьи 34 Конституции Беларуси…
(собеседник перебивает) Валерий Русакевич: Я никому ничего не даю! Читайте «Савецкае Палессе» и «Зарю». И смотрите Мы#Ганцевичи. Все. До свидания. (повесил трубку)
После в течение получаса корреспондент снова пыталась дозвониться до Валерия Русакевича и спросить, почему он бросает трубку. Ведь она не только корреспондент, но еще и гражданка Беларуси, жительница Ганцевичей. И ее интересует вопрос: кто и зачем решил срезать здоровые деревья в городе? Но напрасно — трубку никто не брал.