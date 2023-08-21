Центр Ганцевичей к «Дожинкам» облысел 21.08.2023, 18:41

Лукашисты вырубили деревья.

Непривычно пусто смотрится городская площадь возле торгового центра «Дом гандлю» в Ганцевичах, где раньше неподалеку от входа в торговую точку широко раскинул свои ветви огромный клен. К областным «Дожинкам 2023», которые в сентябре пройдут в райцентре, клен срезали под корень, выкорчевав даже пень. И это не единственное дерево, которое пострадало в ходе «благоустройства», пишет «Ганцавіцкі час».

К областным «Дожинкам» Ганцевичи благоустраивают. Город меняется на глазах, хотя работы еще немало. Но вместе с приятными переменами многие жители города недовольны тем, что на его улицах срезают деревья.

Ветвистый клен возле «Дома гандлю» был своеобразной визиткой площади.

Жители города успели обратить внимание, что вообще деревьев в городе заметно стало меньше. Так, срезали сосну возле церкви, целый ряд огромных деревьев напротив ПМС, возле остановки в сторону агрогородка Хатыничи. Возле аптеки в микрорайоне под зубцами бензопилы не устояли березы.

Убрали «лишние» деревья и возле дома по ул. Чайковского, 8, и напротив магазина «Минутка» по ул. Октябрьской.

Поредело возле ресторана «Цна», несколько деревьев исчезли напротив магазина «Детский мир».

Возле многоэтажки на улице Заслонова не стало берез и кустов сирени… Добрались и до аллеи кленов возле хлебозавода.

Мнения жителей относительно этого разделились. Одни считают, что власти срезают аварийные деревья, другие возмущаются и сомневаются, что вместо срезанных посадят новые.

Опрошенный редакцией «ГЧ» руководитель Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Михалевич ответил, что деревья срезают не с их подачи.

«Вопрос не ко мне, в архитектуру обратитесь…», — сказал чиновник.

Корреспондент уточнила, не инспекция ли должна контролировать вырубку деревьев в населенных пунктах, и кто на это дает разрешение?

Николай Михалевич сказал, что все работы ведутся по проектам, которые имеются на каждый объект, и контролирует их выполнение отдел архитектуры.

«Все делается согласно проекту. И в каждом проекте есть таксационный план. Нам отчеты присылают. Оплату ЖКХ присылает, компенсационные выплаты. Посадки будем контролировать согласно проекту в благоприятный период времени», — пояснил он.

В то же время руководитель отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ганцевичского райисполкома Валерий Русакевич был настроен агрессивно. Даже не выслушав вопрос корреспондента, он отказался отвечать на вопросы и бросил трубку.

Издание цитирует весь диалог:

«Кор.: Валерий Николаевич? Светлана Малышко, «Ганцавіцкі час» вас беспокоит.

Валерий Русакевич: Так «Ганцавіцкага часу» уже же нет.

Кор.: Есть интернет-ресурс.

Валерий Русакевич: Ну так то интернет-ресурс… Я в интернет никаких объяснений не даю.

Кор.: Хорошо, в интернет вы не даете, но на основании статьи 34 Конституции Беларуси…

(собеседник перебивает) Валерий Русакевич: Я никому ничего не даю! Читайте «Савецкае Палессе» и «Зарю». И смотрите Мы#Ганцевичи. Все. До свидания. (повесил трубку)

После в течение получаса корреспондент снова пыталась дозвониться до Валерия Русакевича и спросить, почему он бросает трубку. Ведь она не только корреспондент, но еще и гражданка Беларуси, жительница Ганцевичей. И ее интересует вопрос: кто и зачем решил срезать здоровые деревья в городе? Но напрасно — трубку никто не брал.

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