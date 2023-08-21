Крым столкнулся с дефицитом бензина после ударов Украины по Керченскому мосту 4 21.08.2023, 18:52

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Топливо продают по талонам.

В Крыму так и не смогли наладить поставки бензина после подрыва Керченского моста. Несмотря на то, что «власти» обещали устранить проблему еще неделю назад, местные жители массово жалуются на дефицит топлива, сообщает «Радио Свобода».

По их словам, бензин периодически пропадает на заправках всех крупных топливных сетей полуострова: «Атан», «ТЭС», RedPetrol и Grifon. Одна из жительниц Севастополя рассказала, что горючее можно найти с трудом, а отдельные его виды отсутствуют полностью. «С 95-м еще ситуация более-менее, а вот друг, у кого машина на дизеле, сегодня рассказывал, что в городе дизеля нет вообще. Он в итоге ездит на какую-то нелегальную „разливуху“ в гаражах, где дизель продают с рук, причем на 3 рубля дороже», — отметила она.

Много комментариев по поводу отсутствия горючего и в крымских пабликах в социальных сетях. «Не продают 95-й третий день, конкретно «Атан», — жалуются севастопольцы во «ВКонтакте». По их словам, на некоторых заправках можно купить не более 20 литров АИ-95 на машину.

«Который день не могу нормально заправиться в Джанкое. Заехал сегодня поутру в две заправки RedPetrol. В одной залили 7 литров, во второй вообще сказали: нет дизеля», — пишет житель города.

«Езжу по городу — на стендах рядом с заправками одни нули», — говорит житель Симферополя. Нули на ценнике означают, что того или иного вида топлива нет в наличии.

«У них он есть, но продают по талонам, — пишет еще одна жительница. — Чувствую что мы откатились на 35 лет назад, когда колбасу отпускали по талонам. Но главное не это, а то, что власти отчитываются, что все у нас отлично! Дефицита бензина нет, и цены они стабилизировали. [Но мы] видим, что каждый день на 1 руб повышается цена».

Некоторое время назад клиенты действующей в Крыму сети автозаправок ТЭС получили сообщения с призывом запастись горючим впрок из-за возможных перебоев с поставками топлива.

В Севастополе люди оставляют недовольные отзывы в комментариях под постами в телеграм-канале российского губернатора Михаила Развожаева: «Где 95-й бензин? Что за бардак?», «Миша, а что с бензином?», «Танкеры только за границу возят? У нас портов и топливных баз нет? И с какого перепуга бензин к курсу доллара привязался?»

В пабликах утверждают, что бензина нет, потому что после взрыва «не пускают поезда» через Керченский мост. Ранее Newsweek опубликовал новые снимки объекта и выяснил, что серьезные повреждения получила не только автомобильная, но и железнодорожная часть моста.

Источник, знакомый с ходом ремонтных работ, сообщил, что движение грузовых поездов по мосту затруднено. Причина связана с трещинами одной из опор. Российские власти уверяли, что железнодорожная часть не пострадала.

Керченский мост, ставший одной из ключевых целей для украинских военных, вновь подвергся удару 17 июля. В результате атаки морскими беспилотниками один автомобильный пролет весом 600 тонн был уничтожен полностью, еще один пострадал. Работы по восстановлению моста будут выполняться до 31 декабря 2023 года и обойдутся как минимум в 1 млрд рублей.

18 августа о проблемах с доставками топлива по железной дороге, особенно на южном направлении сетей, которое используется для снабжения воюющей в Украине армии, сообщили источники «Интерфакса». «Отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях», — говорил представитель РЖД. В некоторых случаях ждать приходится до 90 дней.

Помимо этого, в России взлетела цена на дизельное топливо. С июля за неполных два месяца она подскочила на 28%. 17 августа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже цена достигала исторического рекорда — 68 тысяч рублей за тонну.

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