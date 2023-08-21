Зеленский прибыл в Грецию и озвучил повестку визита 21.08.2023, 19:05

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У него запланирована встреча с президентом Греции.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа прибыл в Грецию. Об этом он сообщил в Instagram.

Зеленский отметил, что у него запланирована встреча с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу, а также «содержательные переговоры» с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

«Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме, – добавил он. – Саммит Украина – Балканы: совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность. Также отдельные переговоры по двусторонним вопросам».

Кроме того, по словам президента, у него запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Каждый день добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами», – подчеркнул он.

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