закрыть
21 августа 2023, понедельник, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл в Грецию и озвучил повестку визита

  • 21.08.2023, 19:05
  • 2,360
Зеленский прибыл в Грецию и озвучил повестку визита

У него запланирована встреча с президентом Греции.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа прибыл в Грецию. Об этом он сообщил в Instagram.

Зеленский отметил, что у него запланирована встреча с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу, а также «содержательные переговоры» с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

«Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме, – добавил он. – Саммит Украина – Балканы: совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность. Также отдельные переговоры по двусторонним вопросам».

Кроме того, по словам президента, у него запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Каждый день добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами», – подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк