Ученые: Горячие напитки помогают остыть в жару 4 21.08.2023, 19:14

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Как это работает.

Исследователи давно задавались вопросом, почему горячие напитки, вроде чая и кофе, так популярны в жарких странах: Индии, Японии, Саудовской Аравии.

Группа ученых проанализировала это явление и выявила механизм, который помогает нам охлаждаться с помощью горячего.

По словам Питера Макнотона, профессора фармакологии Королевского колледжа Лондона, изучающего терморегуляцию, горячие напитки действительно могут охладить вас. «Это кажется совершенно нелогичным, — сказал Макнотон Live Science. — Тем не менее, горячее питье действительно снижает температуру в случае низкой влажности воздуха».

Если напиток теплее тела, поначалу «кажется, что от него становится жарче», — сказал Макнотон. Но люди, как и все теплокровные животные, приспосабливаются к поддержанию постоянной внутренней температуры. Макнотон пояснил, что горячие напитки активируют рецептор в наших нервах, называемый TRPV1, который сообщает телу, что ему нужно остыть.

В итоге начинается процесс потоотделения. Воздух из окружающей среды заставляет его испаряться, лишая тело лишнего тепла.

При высокой влажности пот не может выполнять функцию отвода тепла так же эффективно, поскольку окружающий воздух перенасыщен водой и жидкость с кожи принять уже не может.

Поэтому в условиях высокой влажности человеческому организму тяжелее пережить высокую температуру.

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