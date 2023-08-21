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В Бресте маршрутка с людьми врезалась в легковушку

  • 21.08.2023, 19:21
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В Бресте маршрутка с людьми врезалась в легковушку

Фотофакт.

В понедельник днем на перекрестке в Бресте произошла авария с участием маршрутки — она столкнулась с легковым авто. В микроавтобусе ехали четыре пассажира, они не пострадали, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло в полтретьего дня на перекрестке улиц Мичурина и Адамковская. Там столкнулись два Mercedes — легковой под управлением 65-летнего горожанина и маршрутка № 12, за рулем который был 38-летний водитель. От удара водитель легковушки врезался в дорожный знак, ограждение и столб.

Оба авто в результате ДТП пострадали, также поврежден один пролет забора и дорожный знак. В салоне маршрутки при этом находились четыре пассажира — они не получили травм. Проводится проверка.

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