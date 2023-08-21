На Калифорнию одновременно обрушились беспрецедентный шторм и землетрясение 21.08.2023, 19:55

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Шторм «Хилари» пришел из Мексики.

На Калифорнию обрушился беспрецедентный шторм «Хилари», который пришел из Мексики. А параллельно в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщило издание Science Alert, ядро «Хилари» в полдень воскресенья находилось в штате и развивало устойчивый ветер до 95 км/ч. Это очень редкое тропическое явление для южной Калифорнии. Скорость движения шторма, пришедшего из мексиканской Нижней Калифорнии, составляла 37 км/ч.

«Катастрофические и опасные для жизни наводнения возможны над Нижней Калифорнией и некоторыми юго-западными районами США до понедельника. Это беспрецедентное погодное явление», — предупредила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Ранее «Хилари» достигла четвертой категории — второй по мощности по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Но затем активность шторма снизилась, когда он достиг мексиканского пограничного города Тихуана. Однако природное явление все еще представляет огромную опасность.

Из-за «Хилари» количество осадков в отдельных районах Калифорнии и Невады может достичь 25 сантиметров. Это приведет к опасным и даже разрушительным наводнениям. А на юго-востоке Калифорнии, в западной части Аризоны, на юге Невады и на юго-западе Юты есть риски возникновения торнадо.

Как заявила Нэнси Уорд, директор Управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии, шторм может стать одним из самых мощных, которые обрушивались на штат за последние десять лет. На большей части юга штата объявили чрезвычайное положение. А вот землетрясение прошло без суровых последствий.

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