ВСУ с помощью дрона Vampire уничтожили вражеский склад на Бахмутском направлении
- 21.08.2023, 20:15
Видеофакт.
Украинские дроны Vampire поразили российский склад и боевую бронированную машину на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.
«Боевую задачу выполнило подразделение CODE 9.2. Во время миссии россияне пытались посадить «птичку» благодаря РЭБу», - говорится в сообщении.
Федоров добавил, что дрон эффективно отработал и вернулся домой.
«Круто, что беспилотник именно украинского производства показал столь мощный результат. Продолжаем работать, чтобы наши производители дронов имели все возможности для развития и масштабирования», - написал министр.