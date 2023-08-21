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ВСУ с помощью дрона Vampire уничтожили вражеский склад на Бахмутском направлении

  • 21.08.2023, 20:15
ВСУ с помощью дрона Vampire уничтожили вражеский склад на Бахмутском направлении

Видеофакт.

Украинские дроны Vampire поразили российский склад и боевую бронированную машину на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Боевую задачу выполнило подразделение CODE 9.2. Во время миссии россияне пытались посадить «птичку» благодаря РЭБу», - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что дрон эффективно отработал и вернулся домой.

«Круто, что беспилотник именно украинского производства показал столь мощный результат. Продолжаем работать, чтобы наши производители дронов имели все возможности для развития и масштабирования», - написал министр.

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