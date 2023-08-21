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Под Чериковом погиб комбайнер

  • 21.08.2023, 20:18
Под Чериковом погиб комбайнер
Иллюстративное фото

Мужчина получил удар током, упал на кабину, а затем в жатку комбайна.

В Следственном комитете сообщили о гибели еще одного комбайнера во время сезонной жатвы. Очередная трагедия произошла в Чериковском районе 18 августа.

ЧП случилось прямо в поле при уборке зерна. Известно, что во время жатвы 59-летний комбайнер находится на смотровой площадке комбайна, а затем захотел проверить наполненность бункера зерном. Однако как раз в этот момент комбайн проезжал под линией электропередач. Телом мужчина зацепился за провода и получил удар электрическим током. Пораженный током работник упал на кабину комбайна, а затем валился в жатку.

- От полученных множественных травм 59-летний мужчина скончался на месте, - прокомментировали в СК.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.306 Уголовного кодекса Беларуси).

В СК уточнили, что на данный момент уже установлен ряд нарушений, связанных с правилами охраны труда и техники безопасности в сельхозорганизации. В частности, погибший мужчина был слесарем по ремонту сельхозтехники, и его незаконно допустили к выполнению работ на комбайне в должности тракториста-машиниста.

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