Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 21.08.2023, 20:22

Об этом сообщил Зеленский.

Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства», - сказал президент Украины.

Президент Зеленский обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение агрессии РФ.

«Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение», - сказал президент Украины.

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