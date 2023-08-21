Ученые нашли место падения «Луны-25» 14 21.08.2023, 20:31

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Первый в современной истории РФ лунный аппарат упал в 42-километровый кратер.

Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН вычислил место падения аппарата «Луна-25» на поверхность Луны. Космический корабль упал в 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи цирка Понтекулан, говорится в сообщении в телеграм-канале института.

«Луна-25» — это первая в современной истории России миссия к спутнику Земли. Станция была запущена 11 августа с космодрома Восточный и должна была совершить посадку на Луне в районе Южного полюса с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа. Но 19 августа связь с аппаратом была потеряна, а 20 августа «Роскосмос» признал, что аппарат разбился при столкновении с поверхностью спутника.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной крушения аппарата стало то, что двигатели «Луны-25» при посадке отработали дольше положенного — 127 секунд вместо 84 секунд.

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