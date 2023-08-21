Что предлагает белорусский рынок «дальнобойных» электромобилей 2 21.08.2023, 20:49

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Рейтинг электромобилей возрастом до пяти лет.

Смотреть будем электромобили возрастом до пяти лет. Да, таможенная пошлина на «электрички» нулевая, никто не запрещает ввезти и десятилетку, но чем старше машина, тем больше вероятность потери емкости батареи. Соответственно чем свежее вариант, тем меньше потенциальных проблем. Минимальную планку заявленного в ТТХ максимального пробега на одном заряде установим на уровне 400 км. В реальности это будет, скорее всего, 300-340 км, тем не менее такая «дальнобойность» позволит ездить по Беларуси практически без промежуточных подзарядок в пути, пишет abw.by.

Opel Ampera-e / Chevrolet Bolt EV

«Близнецы» Opel Ampera-e и Chevrolet Bolt – самые доступные электромобили, заявленная дальность хода которых превышает 400 км. В характеристиках вообще указан запас хода 500 км по европейскому стандарту NEDC. Но емкость тяговых литий-ионных батарей составляет 60 кВт*ч. Даже если исходить из общепринятых 15 кВт*ч на «сотню», 500 км не выходит никак, скорее как раз 400 получить реально, да и то придется постараться. А при нормальной езде, ни в чем себе не отказывая, стоит рассчитывать примерно на 300 км.

Выглядят эти «малышки» скромно, но, как и полагается «электричкам», выдают неплохую динамику. 204 л.с. и 350 Нм позволяют разгоняться за 7 секунд до 100 км/ч – неподготовленный светофорный гонщик на BMW будет в шоке. Максимум, который способны взять Ampera и Bolt из быстрой «зарядки», – 50 кВт. По современным меркам заряжаются они медленно.

Цены на эти электромобили стартуют с $18.000 за самые доступные пятилетние машины и достигают 30.000.

VW ID.3

Volkswagen ID.3 – еще один электромобиль, у которого запас хода по циклу NEDC превышает 400 км. Впрочем, не для всех модификаций, ведь в Европе существуют версии с батареей на 48 кВт*ч и двигателем мощностью 150 л.с. – их паспортная дальность хода составляет 350 км. Другие европейские модификации комплектуются батареями емкостью 62 кВт*ч (425 км хода) и 82 кВт*ч (525 км), а также электромоторами мощностью 145 и 204 л.с.

В Беларуси ID.3 в продаже пока встречается редко, почти все машины привезены из Китая. Емкость их батарей составляет 57,3 кВт*ч, а мощность электромотора – 170 л.с. Запас хода китайской версии по циклу CLTC – 450 км. Но реальность будет где-то в районе 300 км, а при удачных раскладах и попутном ветре, вероятно, удастся получить 350 км.

До 100 км/ч ID.3 разгоняется за 8 секунд, но ценителей этот электромобиль может заинтересовать другим: задним приводом. ID.3, подключенный к быстрой «зарядке», способен принимать от нее 125-135 кВт, поэтому, если станция способна выдать столько, ждать долго около нее не придется. Типичное восполнение заряда 10-80% займет минут 20-25. Но 150-киловаттных зарядных станций пока мало, куда чаще встречаются на 50 кВт – с ними на восполнение заряда до 80% уйдет около 50 минут. Только в случае с китайской версией вам понадобится переходник, хотя в Беларуси станции, изначально оснащенные GB/T, уже появляются.

$24.000-39.000 – таков разброс цен на ID.3, представленные в продаже.

Tesla Model 3

26.400 – минимальная ценовая планка на Tesla Model 3 выпуска 2018 года. Ну а максимальные цены на самые свежие автомобили превышают $50.000, одну машину и вовсе продают дороже $70.000.

У «тройки» большое количество модификаций, емкость батарей составляет от 50 до 82 кВт*ч, мощность двигателей – от 258 до впечатляющих 513 л.с. Существуют как моноприводные, так и полноприводные двухмоторные версии. Соответственно разбежка в запасе хода велика и во многом зависит от стиля езды. Что бы там ни заявляли, реальная автономность – 300-400 км на одном заряде в зависимости от модификации.

Tesla Model 3 может заряжаться довольно быстро, если на это способна зарядная станция. От мощной «зарядки» заполнить батарею до 80% можно минут за 20. Но опять же реальность у нас пока преимущественно 50-киловаттная.

Hyundai Kona Electric / Kia Niro

Hyundai Kona Electric существует в двух версиях: с батареями емкостью 39,2 и 64 кВт*ч и электродвигателями мощностью 136 и 204 л.с. соответственно. Если первую модификацию с ее заявленными 305 км запаса хода дальнобойной не назовешь, то для второй обещано 484 км по циклу WLTP. В реальности же получится скорее 350, при спокойной езде – 400 км. Это подтверждает и опыт владельцев, которые говорят о том, что расход электроэнергии реально поддерживать на уровне около 15 кВт*ч на 100 км. У корейских инженеров получилось сделать довольно экономичный электромобиль, пускай и не самый быстрый: время разгона до «сотни» у мощной версии составляет 7,9 секунды.

От станции на 100 кВт процесс заряда от 10 до 80% длится 47 минут, от «розетки» 50 кВт он занимает 64 минуты – такие цифры приводит производитель. И это довольно медленно.

Аналогичные характеристики предлагает и электрическая версия Kia Niro. Технически она идентична Kona.

Цены на Kona Electric с батареей на 64 кВт*ч стартуют с $26.300 и достигают 32.500. Стоимость электрических Niro – $27.000-35.000.

Toyota C-HREV

Те же 204 л.с. мощности имеет и электродвигатель Toyota C-HREV. А вот емкость батареи этого кроссовера (с передним приводом и 149 мм клиренса) составляет 54,3 кВт*ч, при этом по циклу NEDC заявлена дальность хода 400 км, что формально позволяет включить эту модель в нашу выборку. Но в действительности можно рассчитывать скорее на стабильные 300 км.

Примерно 50 минут занимает зарядка батареи до 75% от быстрой станции – тоже не самые впечатляющие показатели. Все или почти все электрические C-HR привезены из Китая и оснащены зарядными портами GB/T, поэтому придется либо искать подходящие станции, либо покупать переходник.

Стоимость представленных в продаже электрических C-HR – $29.500-33.000.

Вердикт

Мы рассмотрели самые доступные предложения электромобилей не китайских марок с относительно высокой дальностью хода. Конечно, есть и куда более «дальнобойные» модели, правда, стоимость их существенно выше. Но если вдруг вы задумаетесь над приобретением «электрички», помните, что купить ее легко, а вот продать потом тяжело.

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