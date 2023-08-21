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В Польшу прибыла первая реактивная система залпового огня Chunmoo из Южной Кореи

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  • 21.08.2023, 21:06
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В Польшу прибыла первая реактивная система залпового огня Chunmoo из Южной Кореи

Польша подписала соглашение о покупке 288 таких РСЗО.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник сообщил о прибытии первой реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo из Южной Кореи.

«Первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Она была установлена на польском грузовике Jelcz», – написал Блащак в Twitter.

Он добавил, что другие южнокорейские РСЗО прибудут до конца года.

В октябре 2022 года Польша подписала соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках соглашения с Южной Кореей.

K239 Chunmoo – это самоходная реактивная система залпового огня, разработанная в 2013 году для замены устаревшей K136 Kooryong в южнокорейской армии. Она способна запускать несколько различных управляемых и неуправляемых артиллерийских ракет.

Помимо пусковых установок Chunmoo, Польша получит большое количество ракет – как высокоточных с дальностью до 70 километров, так и тактических с дальностью около 300 километров.

Ряд соглашений, подписанных на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.

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