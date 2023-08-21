В Москве-реке у Зарядья нашли труп пятого участника экскурсии с диггерами
- 21.08.2023, 21:15
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Всего в экскурсии принимали участие, предположительно, восемь человек.
Тело пятого участника экскурсии по коллекторам Москвы нашли в Москве-реке в районе парка «Зарядье», сообщают Mash и 112 со ссылкой на источники. Там же ранее было найдено тело еще одного пропавшего человека.
Тело всплыло под Парящим мостом у причала «Зарядье», передает Mash, его заметил капитан проплывавшего мимо судна.
Диггеры повели экскурсию по коллекторам Москвы 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения городских служб и МЧС о сильном ливне.