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В Москве-реке у Зарядья нашли труп пятого участника экскурсии с диггерами

  • 21.08.2023, 21:15
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В Москве-реке у Зарядья нашли труп пятого участника экскурсии с диггерами

Всего в экскурсии принимали участие, предположительно, восемь человек.

Тело пятого участника экскурсии по коллекторам Москвы нашли в Москве-реке в районе парка «Зарядье», сообщают Mash и 112 со ссылкой на источники. Там же ранее было найдено тело еще одного пропавшего человека.

Тело всплыло под Парящим мостом у причала «Зарядье», передает Mash, его заметил капитан проплывавшего мимо судна.

Диггеры повели экскурсию по коллекторам Москвы 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения городских служб и МЧС о сильном ливне.

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