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«Решил подбить друга на красивое ухаживание — получился «бизнес»

  • 21.08.2023, 21:25
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«Решил подбить друга на красивое ухаживание — получился «бизнес»

Эти белорусы зарабатывали так, что вы удивитесь.

История №1. Красивая девушка, «Мивина», прогорел

Читатель «Онланйера» под ником Наум рассказывает историю, которая произошла более 20 лет назад. В главных ролях два студента — Наум и Дед.

— Вечерний городской променад. Два парня встречают двух девушек. Познакомились, вместе куда-то пошли. По пути смеялись, немного бесились. Комплиментов не жалели обеим девушкам. Первая была очень красивой, вторая — тайский боец.

Обменялись контактами. На следующий день я позвонил. Красивой.

Через полчаса беззаботного общения по карте «Привет» я четко знал, сколько мне придется есть «Мивину» с килькой в томатном соусе, пока родители не пришлют следующий транш.

Да, «Мивину». «Роллтон» был для богатых студентов. А еще я знал, что ей, красивой, нравится. А она знала, что нравится… моему другу Деду. Это фиаско!

Мы созванивались еще несколько раз. Темы были очень разные, но в одном ключе: что нравится Деду. А я фоном узнавал, что нравится ей. Меня, конечно, аж выкручивало от этой несправедливости. Но что не сделаешь ради друга?!

Раз приоритеты расставлены, я решил все ему рассказать и подбить на красивое ухаживание. Она же уже обработана и полностью готова. Я придумал купить CD-R (как раз недавно купил в свой комп привод для записи CD-дисков, он стоил безумных для меня денег, «Мивину» есть к тому времени я уже привык), подключить наушники с микрофоном и записать диск с любимыми треками. А первым треком с фоном из волнующей музыки записать приятные слова с именем девушки-красавицы.

Сказано — сделано. Записано. Учтено все услышанное в телефонных переговорах. Передано. Ждем. Несколько дней ждали реакцию на наш шедевр! Любят же «лисы» помучить…

Она позвонила. Мне. Хм. «Ты сразу мне понравился. А разговаривали мы не о твоих предпочтениях, потому что я же не могла первая шаг сделать! А в тех словах на CD… Я сразу поняла, что это ты… То, что ты сделал на диске, — это… это вау! Слушаю по кругу без остановки. Особенно первый трек».

Вот такую историю я рассказывал своим потенциальным клиентам. Потому что через две недели после старта моего «бизнеса» Дед тоже стал записывать диски… Дед, прости!

Дамам сердца моих «прихожан» и правда нравились наши поделки. Многие ребята оформляли заказ повторно.

Одним на CD вставляли трек с прежним именем, а остальное наполнение делали новым. Другим меняли имя, а наполнение оставляли тем же. А один парень оказался невезучим. С ним раз десять приходилось переписывать первый трек — ни одной повторки.

P. S. Стоимость заказа была равна стоимости нового диска с боксом. Поэтому мой «бизнес», построенный на альтруизме и интересе к записи, очень быстро перестал приносить удовольствие и существовать.

История №2. Пыталась стать бизнесвумен в 8 лет. Дважды

Эту историю рассказывает Оксана. Все происходило в 90-е, читательнице было 8 или 9 лет. Точный возраст здесь не так важен, а предпринимательская жилка — вполне.

— Мой дедушка работал на узле связи и приносил домой для хозяйственных нужд куски разноцветных проводочков, которые выбрасывались как ненужные обрезки. В основном их использовали для подвязки помидоров в огороде.

Но моя неуемная детская фантазия нашла им другое применение.

Я «крутила» из них украшения. Надо сказать, получалось довольно неплохо. Мое мастерство совершенствовалось, объемы «производства» росли. Колечки получались все более вычурными, но этого мне оказалось мало!

Я начала расширять ассортимент: делала серьги, браслеты и колье. Разумеется, такое творчество не могло не привлечь внимания моих подружек. Им захотелось тоже носить экзотические украшения ручной работы. Сначала я просто дарила им кольца, а потом вдруг смекнула: почему это мои труды должны пропадать впустую? К тому же девочки были не лыком шиты: хотели, чтобы я делала им украшения под заказ, чтобы «были лучше, чем у других».

Вот тогда-то мне и пришло в голову брать за это деньги. Просила немного: в то время было не особо принято выделять детям карманные деньги. Поэтому подружки экономили «зайцы», которые родители давали им на квас и мороженое, и покупали на них проволочные шедевры.

Можно сказать, мое «предприятие» по производству бижутерии являлось монополистом: ни у кого из девчонок не было возможности достать такую проволоку, какую приносил мой дедушка. Соответственно, они не могли делать украшения сами. Благодаря этому обстоятельству я заработала свои первые в жизни деньги, чем очень гордилась. За полученную прибыль покупала в местном магазине напиток «Дюшес», любимые вафли в шоколаде «Принцесса» и прочие сладости.

Правда, бизнес этот просуществовал недолго. Вскоре родители одной из моих приятельниц узнали о предпринимательской деятельности и сообщили об этом моей семье.

Близкие провели с «непутевым дитем» воспитательную беседу — и успешное производство пришлось преждевременно свернуть.

Прошло немного времени, и во мне снова заговорила предпринимательская жилка. Только свое второе дело я запустила уже вместе с подружками, а замахнуться мы решили на шоу-бизнес.

Началось все с того, что папа моей лучшей подруги купил кассету с песнями очень популярной тогда группы No Doubt. Он включал ее в своей машине на полную громкость — и во дворе становилось весело. Я настолько вдохновилась композицией Don’t Speak, что в голову сама собой пришла «гениальная» мысль: надо сделать концерт! Вход, разумеется, будет платный. Подруги идею поддержали — и мы приступили к репетициям. В день икс мы расставили во дворе лавки для гостей и с волнением ждали своих зрителей. Правда, на шоу пришли только наши бабушки. Тем не менее вырученных денег хватило, чтобы сходить в детское кафе на пирожные.

С тех пор прошло почти 30 лет, мои подруги детства разъехались по разным городам, каждый состоялся в определенной профессии, но биснесвумен никто из нас так и не стал.

История №3. «Зарабатывал в 4 года, но в список Forbes не вошел»

У Влада история про очень ранний денежный старт. Как это было и чем все закончилось, читайте в этом рассказе.

— Свои первые деньги я заработал в детском саду года в четыре, хотя и не планировал этого делать. Помню все не слишком ясно: прошло больше 25 лет. В один из дней воспитатель моего деревенского садика предложила мне какую-то премию, если я помогу ей заклеивать рамы окон бумагой.

Для чего и как это раньше делали, помнят те, кто родом из СССР, хоть меня можно лишь условно отнести к той эпохе. На свидетельстве о рождении написано СССР, но на дату моего рождения его уже не существовало: видимо, пожалели заготовленные бланки, потому что у всех моих одногодок такое же свидетельство, и мы условно рожденные в СССР.

Поскольку я не знал, что такое премия, то от нее отказался, но всегда был готов прийти на помощь в нелегкую минуту тем, кто в ней нуждался, впрочем, как и сейчас, поэтому согласился. Я мазал хозяйственным мылом нарезанную газетную бумагу, и получалось достаточно неплохо. Вообще я был аккуратным и сосредоточенным, видимо, поэтому выбор пал именно на меня, хоть были и более старшие дети.

Дети тогда находились все вместе, без разделения на группы и возраста, как это сделано теперь. К слову, аккуратным я был все детство: практически все игрушки, что мне покупали, сохранились до старших классов, потом их отдали двоюродному брату, он их все уничтожил за непродолжительное время, я был крайне недоволен. Думаю, качество той моей работы было на высоте.

Что в итоге мне за это было? Какие-то деньги, которые уже раза три с тех пор поменялись. Сколько — тоже не помню, но в список Forbes меня не включили.

Что я за них купил? Леденцы-петушки, завернутые в пленку, которая отрывалась от них всегда не полностью.

Садика того давно нет, от большой деревни почти ничего не осталось. Раньше воспитывали в таких учреждениях как умели, не учили английский и таблицу умножения, но получилось более-менее сносно. Теперь я главный врач в одном из центров гигиены и эпидемиологии, борюсь за чистоту и порядок.

В этом же садике, как вышло в итоге, я встретил свою жену.

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