Зеленский: Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море 21.08.2023, 21:38

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа во время визита в Грецию заявил о создании Украиной альтернативного «зернового коридора». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает корреспондент «Гордон».

Зеленский рассказал, что одной из тем его разговора с Мицотакисом была ситуация в Черноморском регионе, в частности – угроза, которую страна-агрессор Россия создала для портов и свободы мореплавания. Он отметил, что Украины делает все возможное, чтобы восстановить безопасность побережья Черного и Азовского морей.

«Это важно с глобальной точки зрения. С точки зрения продовольственной безопасности для всего мира, разных регионов, в том числе регионов Африки, которые рядом с Южной Европой. Украина создала альтернативный "зерновой коридор" в Черном море. Он может работать. Но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита. И это очень важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одесса. И это может быть исторический вклад Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и по системам ПВО. Я предложил варианты, как мы можем это обсуждать, как это можно сделать. И очень важно, что компании из Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна. Мы очень на это рассчитываем», – добавил он.

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