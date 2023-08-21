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Как разнообразить вкус любого салата или закуски

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  • 21.08.2023, 21:54
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Как разнообразить вкус любого салата или закуски

Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов.

Простой лайфхак, который поможет значительно разнообразить вкус любого салата или закуски, опубликован на сайте украинской кулинарной школы GastroLoft.

Для этого понадобится всего два продукта – редис и подсолнечное масло.

«Отличный способ разнообразить салаты и закуски – жареный редис. Поджарьте его на сковороде несколько минут на сливочном масле и добавьте в блюдо. Вкус станет насыщеннее», – говорится в публикации.

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