Как разнообразить вкус любого салата или закуски

Как разнообразить вкус любого салата или закуски2
- 21.08.2023, 21:54
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Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов.
Простой лайфхак, который поможет значительно разнообразить вкус любого салата или закуски, опубликован на сайте украинской кулинарной школы GastroLoft.
Для этого понадобится всего два продукта – редис и подсолнечное масло.
«Отличный способ разнообразить салаты и закуски – жареный редис. Поджарьте его на сковороде несколько минут на сливочном масле и добавьте в блюдо. Вкус станет насыщеннее», – говорится в публикации.