Цензор.НЕТ: Пригожина сослали в Африку 1 21.08.2023, 22:02

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Евгений Пригожин

Глава ЧВК записал видеообращение.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после попытки мятежа в России.

На видео Пригожин, одетый в камуфляжную форму, стоит с автоматом на фоне пустыни, сообщает Цензор.НЕТ.

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На видео также можно увидеть автомобиль, вероятно, с пулеметчиком. Глава наемников говорит на записи: «Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим».

Это первое видео Пригожина, которое он записал после попытки военного мятежа в России.

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