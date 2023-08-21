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Цензор.НЕТ: Пригожина сослали в Африку

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  • 21.08.2023, 22:02
  • 1,758
Цензор.НЕТ: Пригожина сослали в Африку
Евгений Пригожин

Глава ЧВК записал видеообращение.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после попытки мятежа в России.

На видео Пригожин, одетый в камуфляжную форму, стоит с автоматом на фоне пустыни, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео также можно увидеть автомобиль, вероятно, с пулеметчиком. Глава наемников говорит на записи: «Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим».

Это первое видео Пригожина, которое он записал после попытки военного мятежа в России.

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