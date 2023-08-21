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Силы обороны Украины уничтожили вражескую БМП вблизи Бахмута

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  • 21.08.2023, 22:15
Силы обороны Украины уничтожили вражескую БМП вблизи Бахмута

Видеофакт.

Силы обороны Украины обнаружили, а затем уничтожили российскую БМП в районе Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Пограничники-аэроразведчики обнаружили перемещение бронетехники противника к линии соприкосновения на Бахмутском фланге», - говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты операторы БПЛА немедленно передали минометчикам 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«А отправлять «поздравительные сюрпризы» оккупантам ребят обучать не нужно, поэтому цель эффектно уничтожена», - добавили в ГПСУ.

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