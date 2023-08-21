Силы обороны Украины уничтожили вражескую БМП вблизи Бахмута

Силы обороны Украины уничтожили вражескую БМП вблизи Бахмута1
- 21.08.2023, 22:15
Видеофакт.
Силы обороны Украины обнаружили, а затем уничтожили российскую БМП в районе Бахмута (Донецкая область).
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Пограничники-аэроразведчики обнаружили перемещение бронетехники противника к линии соприкосновения на Бахмутском фланге», - говорится в сообщении.
Отмечается, что координаты операторы БПЛА немедленно передали минометчикам 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ.
«А отправлять «поздравительные сюрпризы» оккупантам ребят обучать не нужно, поэтому цель эффектно уничтожена», - добавили в ГПСУ.