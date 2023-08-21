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Бербок выступила за скорейшее решение Германии о ракетах Taurus для Украины

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  • 21.08.2023, 22:38
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Бербок выступила за скорейшее решение Германии о ракетах Taurus для Украины
Анналена Бербок

Киев хочет получить немецкие ракеты с дальностью до 500 км.

Министр иностранных дел Анналена Бербок высказалась за скорейшее решение федеральным правительством вопроса о возможной поставке Германией крылатых ракет Taurus, о которых просит Украина. Об этом она заявила 21 августа на пресс-конференции в Берлине, сообщает Stern.

«Я думаю, что за последние полтора года нам пришлось пережить не только впечатляющие, но и жестокие испытания, которые имеют значение каждый день», — сказала она.

Бербок ответила на вопрос журналиста о том, будет ли она настаивать на быстром принятии решения о доставке ракет.

«Каждый день мы сталкиваемся с жестокостью агрессивной войны России против Украины. И мы также увидели за последние полтора года, насколько важна наша военная поддержка для самообороны Украины», – сказала она.

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