В Беларуси налоговики ввели очередные изменения 22.08.2023, 1:07

Они касаются и физлиц, и нанимателей.

В Беларуси за последние месяцы ввели несколько налоговых изменений. Одно из них, к примеру, касается налога на профдоход, еще одно — данных, которые наниматели передают налоговой о доходах своих работников. «Зеркало» рассказывает о новшествах.

Что изменили по налогу на профдоход

С 8 июня ввели налоговые изменения для тех, кто работает на налоге на профессиональный доход. Так, для них прописали штраф в 30 базовых величин (на сегодня это 111 рублей) за те случае, когда в специальном приложении не будет сформирован чек за оказанные работы и услуги.

Тем временем тем, кто сдает на сутки жилье и работает на налоге на профдоход, ввели обязанность прописывать в чеке информации об адресе и типе такой недвижимости.

Напомним, налог на профдоход ввели в этом году. На этот сбор могут перейти как самозанятые, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь о физлицах, у которых есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам. При этом некоторые ИП также могут перейти на работу на этом налоге. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%.

Что откорректировали по доходам физлиц, о которых наниматели сообщают налоговикам

Чиновники также упорядочили отчетность налоговых агентов, то есть работодателей — организаций и ИП — об определенных доходах их сотрудников.

Среди прочего теперь нанимателям не надо отчитываться о доходах работников от проданной продукции растениеводства. К примеру, за 2022 года надо было предоставлять такие сведения, если денежные поступления из такого источника превышали 2965 рублей в день.

Нынешние правки ввели для из-за того, что с этого года отредактировали Налоговый кодекс, а теперь приводят остальные документы в соответствии с этими изменениями.

Какое новшество по земельным участкам

С 1 января 2024 года введут новую форма сведений об использовании физлицами земельных участков, по которым не произведена или не требуется (не требовалась) госрегистрация прав.

Посмотреть обновленную форму можно по этой ссылке на 8-ой странице постановления Министерства по налогам и сборам.

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