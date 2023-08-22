Шесть привычек, которые сделают вас успешным человеком 22.08.2023, 3:44

Это проще, чем кажется.

Успеха добиваются люди самого разного склада. Но кое-что их все-таки объединяет. Некоторые полезные привычки могут напрямую повлиять на вероятность вашего успеха — будь-то бизнес, карьера или азартные игры.

И под привычками мы имеем в виду отнюдь не пробуждение на рассвете и завтрак исключительно из продуктов без сахара.

Полезные привычки, которые формируют и выделяют лидеров, в большей степени касаются мыслительных процессов и контроля за нервной системой.

Оптимальные привычки помогают сосредоточиться на главном, выделить свои наилучшие качества и бороться со своими слабостями. Каждый день на протяжении всей жизни.

10 ежедневных привычек, которыми должен обзавестись каждый успешный человек

Редакция американского издания Forbes обратилась к опытным профессионалам в области коучинга за рекомендациями о ежедневных привычках для лидеров и успешных людей в области бизнеса.

Вот эти рекомендации.

Размышляйте о себе

Каждый руководитель или лидер должен выделить несколько минут, чтобы поразмышлять о себе каждый день.

Это может показаться забавным. Но тяжело быть эффективным лидером, опираясь лишь на мнение окружающих. Ведь у них всегда есть свои мотивы для того, чтобы говорить вам определенные вещи.

Лидеры должны иметь привилегию знать себя без призмы подхалимских мнений окружающих. Рефлексирующие лидеры обладают достаточным самосознанием и здравым смыслом, чтобы знать, как служить, не будучи всем для всех.

Выполняйте сначала самую трудную задачу

Начинайте каждый день с самых неприятных и сложных задач, а легкое оставляйте на потом.

Избавившись от того, что вас тяготит больше всего, вы освободите место в своем мозгу для выполнения других задач.

Это помогает избавиться от от неприятных лишних мыслей и переживаний.

Читайте по одной странице из книги каждый день

Если вы приучите себя читать, как минимум, по одной странице в день, вы в конечном итоге и не заметите, как начали читать ощутимо больше.

Так вы сформируете у себя устойчивую привычку регулярного чтения. Которая попросту необходима каждому человеку, мечтающему добиться успеха.

Выполняйте упражнения на осознанное дыхание

Выполнение осознанных дыхательных упражнений или медитации перед началом рабочего дня подготавливает организм ментально, психически и эмоционально к любому вызову или задаче.

Эмоции оказывают непосредственное влияние на дыхание, поэтому изучение того, как дышит тело, и подготовка к этому может помочь вам более целенаправленно, объективно реагировать и осознавать ситуацию.

Помогайте одному человеку каждый день

Помощь другим — это самый быстрый способ почувствовать себя хорошо, повысить ощущение полноты жизни и осознание собственной состоятельности.

Ощущение того, что вы сделали что-то стоящее, повышает вашу уверенность в себе и обычно вознаграждается улыбкой благодарности. Происходит обмен позитивными эмоциями. Он крайне важен для психологического комфорта.

Делайте получасовой перерыв между встречами

Различные исследования показывают, что человеческому мозгу требуется 20−30 минут, чтобы по-настоящему переключить внимание с одной задачи на другую.

Поэтому нагромождение важных дел по принципу «одно за другим» чревато тем, что вы попросту не успеваете полноценно переключаться между ними.

Хватаясь за новую задачу, пока мозг еще занят предыдущей, вы снижаете свою эффективность.

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