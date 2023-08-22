В Сан-Франциско запустили беспилотные автобусы 22.08.2023, 4:56

Шатл может вместить до 10 пассажиров.

В Сан-Франциско запустили автобусы без водителей — накануне регуляторы в штате Калифорния одобрили расширение работы «роботакси».

Об этом сообщает AP News.

Бесплатный автобус будет курсировать ежедневно по фиксированному маршруту с семью остановками и соединит жилые кварталы с магазинами и общественными центрами.

В автономном транспортном средстве, которое не имеет ни водительского сиденья, ни руля, работает сопровождающий, который при необходимости может управлять автобусом с помощью ручного контроллера. Шатл может вместить до 10 пассажиров и будет работать с 9 утра до 18 вечера ежедневно и курсировать каждые 20 минут.

В городе есть два шаттла, поэтому один из них может заряжаться, пока другой перевозит пассажиров. Услуга шаттла предлагается в рамках грантовой пилотной программы, которая должна помочь оценить, как автономные транспортные средства могут дополнить систему общественного транспорта.

Пилотный проект автономных шаттлов был запущен после того, как Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам разрешила двум конкурирующим компаниям роботакси, Cruise и Waymo, предлагать круглосуточные пассажирские перевозки в Сан-Франциско. Шатлы эксплуатируются компанией Beep.

Калифорния предоставила разрешение несмотря на многочисленные жалобы на то, что такси без водителей совершают неожиданные остановки, создают пробки на дорогах и блокируют проезд машин экстренных служб. В среду город обратился к комиссии с просьбой приостановить расширение сети роботакси.

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