На Нептуне загадочным образом исчезли облака 22.08.2023, 0:34

Это стало неожиданностью для астрономов.

Облака на Нептуне появляются и исчезают в рамках циклов. Их связывают с 11-летними периодами солнечной активности. Но на этот раз все случилось иначе. Отсутствие облаков на планете сильно затянулось.

Как сказано в исследовании, опубликованном в журнале Icarus, Нептун находится на расстоянии 4,5 миллиарда километров от Солнца. Это в 30 раз больше, чем средняя дистанция от Земли до светила. В 2019 году астрономы зафиксировали, как облака на средних широтах планеты начали исчезать. А уже в 2020-м планета стала практически безоблачной.

«Даже четыре года спустя снимки, сделанные нами в июне этого года, показали, что облака не вернулись к прежнему уровню. Это очень интересно и неожиданно, особенно если учесть, что предыдущий период низкой облачной активности Нептуна не был столь драматичным и продолжительным», — рассказала астроном Эранди Чавес из Гарвардского университета.

Ученая вместе с коллегами собрали снимки, сделанные аппаратом Hubble, в обсерваториях Keck и Lick. Они были сделаны в период с 1994-го по 2019 год. В результате ученые обнаружили, что количество облаков на Нептуне колеблется в рамках 11-летних циклов. Видимо, это связано с периодами солнечной активности аналогичной длительности.

Анализ изображений за 29 лет позволил установить, когда появляются облака. Процесс их формирования начинается спустя два года после интенсивного ультрафиолетового облучения, которое Солнце извергает перед максимумом в рамках периода активности. А еще ученые обнаружили положительную корреляцию между облачным покровом и альбедо — количеством отраженного солнечного света.

Как выяснили исследователи, пиковое значение обоих показателей на Нептуне было зафиксировано в 2002 году. Через 5 лет показатели упали до минимума. Повторение цикла началось в 2015-м. При этом максимумы солнечной активности были зафиксированы в 2001-м и 2015-м. Однако ученым все еще предстоит выяснить, какие процессы вызывает корреляция между выбросами энергии Солнца и облачностью на Нептуне.

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