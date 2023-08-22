Минобороны РФ запаниковало из-за атаки беспилотников на Черноморский флот
- 22.08.2023, 7:43
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Дроны устроили переполох к северо-западу от оккупированного Крыма.
В заявлении, представленном Российским Министерством обороны, утверждается, что по их данным, 21 августа два «украинских беспилотных аппарата» якобы были обнаружены и нейтрализованы при помощи средств РЭБ (рэдиоэлектронной борьбы), передает «Крымский ветер».
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. Дроны якобы летали над акваторией Черного моря.
«Очередными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.
Также, согласно сообщению из Российского Министерства обороны, утверждается, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), утратившие управление, попали в аварию в водах Черного моря, находящихся примерно в 40 километрах к северо-западу от оккупированного полуострова Крым.