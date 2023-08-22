Путина «съедает» неизлечимая болезнь 2 Альфред Кох

22.08.2023, 8:05

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Альфред Кох

Диагноз серьезнее, чем все, что до этого сообщалось в СМИ.

Прошел один год и сто семьдесят восемь дней войны. Судя по картам ISW украинские войска сильно продвинулись вперед восточнее Работино (Мелитопольское направление), и продолжают движение от Урожайного в сторону Заветного Желания и восточнее, на Керменчик (Бердянское направление).

Россияне, в свою очередь, едва заметно продвинулись ближе к Купянску. На остальных участках фронте никаких изменений за прошедшие сутки не произошло.

Сегодня стало окончательно ясно, что Путин не поедет на саммит БРИКС, который начнется уже сегодня в ЮАР. Вместо него Россию будет представлять Лавров. Кремль объяснил это тем, что Путину сейчас важнее оставаться в стране.

Но весь мир прекрасно знает, что реальная причина отказа от поездки в том, что Международным Уголовным Судом (МУС) на Путина выписан ордер и по прибытии в Иоганнесбург его попросту арестуют и отправят в Гаагу.

Я-то лично по-прежнему считаю, это хороший вариант для Путина (памятуя судьбы Саддама Хуссейна, Муаммара Каддафи и даже Осамы бен Ладена). Но у Путина на свой счет, видимо, более оптимистичные прогнозы и поэтому он предпочитает еще погулять на воле.

Кто из нас прав - покажет время. Но я не думаю, что его жизнь окруженного охраной бункерного затворника, общающегося уже много лет со строго ограниченным кругом лиц, сильно отличается от жизни узника голландской тюрьмы в камере с душем и туалетом, трехразовым питанием, спортзалом, прогулками на свежем воздухе, ежедневными свиданиями и безлимитным интернетом.

Особенно если альтернативой этому является грубая веревка на шее, тесак в жопе или бомба на голову. А ведь есть варианты и похуже! Например, если он каким-то образом попадет в руки украинских спецназовцев и окажется в украинской тюрьме. Тогда ему до самой свой кончины придется будить украинских зэков бодрым петушиным криком…

Согласитесь: зачем ему еще тянуть эту волынку и испытывать судьбу? Это же решение само просится в руки: сыграть надежно, резко упростить ситуацию и оставить всех с носом. Сесть в самолет, прилететь в Иоганесбург и сдаться, радостно закричав: «Чур меня! Я в домике! Бе-бе-бе!»

И все бутылки и швабры, заботливо приготовленные для него украинскими тюремщиками, и все влажные мечты украинских зэков - все пойдет прахом! Опять Путин всех переиграл! Знаменитая «многоходовочка» в действии! Не, ну правда! Я не понимаю: чего он тянет?

Но вместо этого, вполне рационального решения, он поехал в Ростов, в штаб российской группировки, где, по официальным сообщениям, «заслушал доклад» начальника Генштаба Герасимова о положении дел на фронте. И что с того, что он его «заслушал»? Как он может помочь? Он же в этом ничего не понимает! Чего поперся? Сидел бы и дальше в бункере… «Заслушал» он…

Вот как заковыристо устроен русский язык! Чиновники хорошо чувствуют все его нюансы. В бюрократическом сленге начальник не может просто «слушать доклад». Это как бы ставит его на одну доску с докладчиком. Тот говорит, а этот - «слушает». Или даже еще хуже: «слушает» потому, что обязан слушать. В этом даже слышится, что он «слушается» докладчика. А это уже совсем никуда не годится.

Плохо также звучит и «выслушал доклад». Это типа в одно ухо влетает - в другое вылетает. «Выслушал» и пошел дальше. Чего тогда приезжал? «Выслушать» мог и по телефону. И вообще: на фига ты нужен, если ты просто «выслушиваешь» доклады?

Или еще «выслушал» - это сочувственно и заинтересованно, стараясь понять человека и его проблему, слушал его печальную историю. Это тоже не про нашего героя.

Зато какое замечательное слово «заслушал». Это просто прелесть что такое! Я, типа, снизошел до тебя и «заслушал» твой жалкий лепет. А уж принимать какие-то решения по поводу твоего доклада решать мне. И больше никому.

Если я тебя «заслушал», тут уж даже ребенок поймет: кто из нас начальник, а кто подчиненный. И в этом есть какая-то торжественность. Ясное дело, что тот, чей доклад ты «заслушал», подошел к тебе чеканным шагом, в огромной фуражке, отдал честь и бодрым голосом зачитал доклад по бумажке.

Такие доклады не «выслушивают». «Выслушивают» тихую исповедь в церкви.

А «слушают» такие доклады многочисленные офицеры в зале заседаний, когда начальник-генерал вещает с трибуны. А вот сидящий в президиуме Гавнокомандующий такой доклад именно что «заслушивает». Лучше слова и не подберешь!

Вот ради этого Путин и не отдает в себя руки международного правосудия. Ради того, чтобы и дальше «заслушивать», а не «выслушивать» и, тем более, не «слушать»…

Его жизнь однообразна и несчастлива. Он извериться в людях, он стал подозрителен в дополнение к тому, что всегда был труслив. Его сибаритство и сладострастие уже удовлетворено настолько, что ему нечего больше хотеть. К тому же с возрастом желания уходят и то, что для тебя было важным раньше, становится скучным и уже не мотивирует.

Его быт, наверняка, давно устроен по какому-то малопривлекательному регламенту: врачи, доклады, сто раз проверенный и невкусный завтрак, плохие новости рассказанные как хорошие, череда друзей со своими гешефтами и связанными с ними сварами и обидами, массаж спины, таблетки от того, микстуры от сего, травы какие-то иглоукалывания, пережеванный кем-то обед, опять доклады про неинтересное, звонки каких-то мудаков….

Выпивать он так и не научился, к искусству глух, читать не привык… Чем себя занять в 71 год? Нечем. Чем его жизнь в голландской тюрьме будет хуже, чем эта? Ничем. Кроме одного: власть! Он без нее уже не может. Это наркотик посильнее героина. Он хочет до самой смерти «заслушивать доклады». И ради этого он готов брать риски и угробить миллионы людей.

Он болен не раком (чтобы нам не пели профессор Соловей и генерал Буданов). Его болезнь страшнее и опаснее: жажда власти. И она неизлечима. И она его погубит.

Но нам нет дела до его болезней. Он враг человечества и его нужно уничтожить. А наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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