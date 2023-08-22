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Индия насладилась победой в космосе над РФ

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  • 22.08.2023, 8:13
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Индия насладилась победой в космосе над РФ

Появились фото обратной стороны Луны, где разбилась российская станция.

После сообщения о провале космической программы РФ индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» передала фото практически не изученной обратной стороны Луны.

Снимки опубликованы на странице Индийской организации космических исследований (ISRO).

Кадры были сделаны камерой LHDAC, с помощью которой исследователи будут искать безопасную зону, куда можно будет посадить космический аппарат. «Чандраян-3» должен сесть на Южном полюсе Луны 23 августа.

Ранее здесь же должна была произойти посадка российской станции «Луна-25», однако дорогостоящая миссия была с успехом провалена российскими специалистами.

Сейчас Роскосмос ищет причины, чтобы объяснить крушение планов Кремля.

Напомним, 19 августа стало известно о проблемах с российской станцией «Луна-25», позже в РФ подтвердили ее падение. Российский проект стал первым за последние 50 лет.

Стоимость лунной миссии – десятки миллиардов рублей. С помощью этого проекта россияне собирались найти на спутнике Земли воду.

Считается, что крушение «Луны-25» стало серьезным имиджевым ударом по Путину. Теперь он не может претендовать на соперничество в космосе ни с США, ни даже с Индией.

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