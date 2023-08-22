ГУР: Влиятельная структура начала отстранять Шойгу и Герасимова от власти 22.08.2023, 8:18

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Конструкция кремлевского режима может стремительно посыпаться.

Руководство Федеральной службы безопасности РФ пытается отстранить от власти главу Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба российской армии Валерия Герасимова.

Как сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Черняк для РБК-Украина, внутриполитическая борьба внутри Кремля набирает оборотов.

«Военная разведка Украины подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны. Этот внутренний конфликт продолжается, и победителем в нем может быть только одна из сторон. Однако пока неясно, какая из сторон одержит верх в этом противостоянии», - сказал Черняк.

Он добавил, что конфликт между ФСБ и регулярной армией является продолжением мятежа Евгения Пригожина. ГУР внимательно наблюдает за ходом конфликта, чистками генералитета, арестами, спецмерами, загадочными смертями представителей силовых элит государства-агрессора.

«Выглядит так, что кремлевский немолодой вождь из-за безумной военной авантюры оказался силой посаженным на шпагат между приближенными кланами: и усидеть трудно, и подняться больно. Если какой-то клан вдруг снова начнет стремительное движение не в том направлении, то конструкция вообще может посыпаться», - отметил представитель ГУР.

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