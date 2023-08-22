ВСУ разбили колонну российской бронетехники в районе Клещеевки 22.08.2023, 8:22

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Опубликованы впечатляющие кадры разгрома.

Колонна российской бронетехники не доехала до позиций ВСУ в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

Бойцы ВСУ из «Айдара» нанесли прицельные удары по колонне российской бронетехники недалеко от Клещеевки. Враг пытался выбить ВСУ с их позиций, использовав для этого два танка и четыре БМП.

В Сети уже публиковались кадры уничтожения вражеской армии на Бахмутском направлении, однако на днях появилось видео под другим ракурсом, информирует украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На новых кадрах можно четко увидеть два идущих впереди танка и четыре БМП сзади. В один из моментов всю колонну вражеской бронетехники накрывает украинская артиллерия.

Вначале досталось двум танкам, а затем и БМП. Судя по этим кадрам, «в живых» осталась только одна БМП, идущая сзади, она же и дала задний ход, уйдя из зоны обстрела. Также на кадрах можно увидеть, как противник покидает горящие БМП, пытаясь скрыться в стоящей рядом лесопосадке.

Эксперты не исключат, что были применены кассетные боеприпасы.

Информацию о разгроме вражеской колонные подтвердили и аналитики из Института изучения войны.

В Генштабе Украины также дали понять, что 20 и 21 августа противник безуспешно пытался атаковать позиции ВСУ в районе Курдюмовки и Клещеевки. Накануне замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявил о попытках армии Путина вернуть под свой контроль утраченные позиции в районе Железнянского, Васильевки и Богдановки.

Российские военные блогеры уверяют, что армия Путина сохранила свои позиции на линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка.

Еще один Z-паблик также подтвердил неудавшуюся атаку армии РФ на украинские позицие в районе Клещеевки.

Вчера Анна Маляр сообщил, что ВСУ за неделю освободили 3 км2, а также удерживают все господствующие высоты в районе самого Бахмута. Были боестолкновения и на линии Авдеевка — Донецк.

Российские военкоры пишут, что армия РФ прощупала позиции ВСУ в районе Крутой Балки.

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