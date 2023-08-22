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«Купила слитки 20 лет назад и заработала крупную сумму»

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  • 22.08.2023, 8:36
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«Купила слитки 20 лет назад и заработала крупную сумму»

История белоруски, поверившей в золото.

Многие в Беларуси считают золото «вечной ценностью» и готовы в него инвестировать свои сбережения. Рассказываем историю белоруски, которая свои первые инвестиции в золотые слитки сделала еще 20 лет назад. О том, что из этого вышло, пишет myfin.by.

Почему белорусы покупают золотые слитки?

Золотые слитки не выходят из моды и притягивают внимание инвесторов разных категорий. И те, у кого есть лишние пара тысяч долларов, и те, у кого миллионы, разнообразят свой портфель золотом.

Во-первых, сказывается репутация золота как надежного актива, который имеет высокую степень ликвидности. Это значит, что всегда можно продать слитки золота по рыночной цене и получить деньги. Во-вторых, золото на длинных промежутках времени зачастую защищено от инфляции. В условиях роста цен на товары и услуги стоимость золота также увеличивается, что позволяет сохранить и иногда приумножить капитал.

– Решение инвестировать в слитки я приняла самостоятельно. Проанализировала информацию, посмотрела, что предлагают банки. В противовес слиткам я рассматривала драгоценные камни и различную иностранную валюту. Но выбрала именно слитки и покупала их в несколько приемов: 20 лет назад, 10 лет назад и 5 лет назад, – рассказывает Ирина.

Покупка золота – один из самых популярных вариантов инвестиций в драгоценные металлы. Есть и другие варианты: серебро, платина, палладий. Как купить слитки сегодня? Проверенный способ – обратиться в банк: большой выбор, эксклюзивное оформление, возможность бронирования, гарантированный выкуп.

Как определить срок инвестирования в слитки?

Определение оптимального срока инвестирования в золотые слитки зависит от целей и терпимости к риску. При анализе динамики цен на золото за последние 20 лет можно заметить интересные тенденции.

В период с 2000 по 2020 годы цена на золото имела значительный рост. Особенно высокие значения были достигнуты в 2011 году, когда цена достигла пика в $1900 за унцию. С 2012 года цена на золото падала до примерно $1200 за унцию следующие 8 лет. Таким образом, инвестиции в золото даже на срок в 9-10 лет не гарантируют прибыльность.

– Драгоценные металлы (в первую очередь золото) – это старейший инструмент для сбережений, который не теряет свою актуальность и сейчас, – рассказывает Александр Приходько, начальник Управления инвестиционного бизнеса МТБанка. – На слитки не начисляются проценты, но с течением времени цена на них растет, что и позволяет инвестору заработать. За последние 5 лет цена на золото выросла более чем на 35%. В 2022 году мир столкнулся с высокой инфляцией, которая заставила центральные банки многих стран повышать процентные ставки. В 2023 году инфляция приходит в норму, что в скором времени позволит центральным банкам начать снижать ставку. На финансовых рынках появится больше дешевых денег, что статистически оказывает позитивное влияние на золото и подталкивает цену вверх.

Давайте посчитаем, сколько можно было заработать на золотых слитках, если бы вы купили их на $10 000 около 20 лет назад. Цена на золото составляла $480 за унцию в 2003 году. Тогда вы могли бы купить около 20 унций золотых слитков. Если бы вы продали эти слитки в 2023 году по цене $1 900 за унцию, то получили бы примерно $38 000. Таким образом, инвестиции в золото принесли бы вам прибыль в размере $28 000. Сравним это с вкладом на $10 000 долларов под 4% годовых на 20 лет. В этом случае мы получили бы около $21 911.

– Периодически я следила за рынком и видела, что золото иногда падало, иногда поднималось. Но я в любом случае никогда не проигрывала по отношению к инвалюте. Несмотря на то что я не диверсифицировала свои вложения: золотые слитки были единственным моим инструментом, – вспоминает Ирина.

Ирина по своим инвестициям в золото получила доходность от 4,3% до 21,3% годовых в зависимости от срока приобретения золотых слитков.

«Котировки золота очень показательны, поскольку покупательная способность золота остаётся неизменной на протяжении исторического обзора денег как таковых. И, несмотря на отмену золотого стандарта ещё в 70–е годы XX века, цена золота достаточно объективно отражает реальную стоимость основных валют», – считает эксперт фондового рынка, финансовый консультант Михаил Грачев.

Как превратить слитки в деньги?

Если вы не хотите передавать золотые слитки по наследству, то можете в любое время расстаться с ними. Для этого вам нужно обратиться в банк, показать, в каком состоянии находятся ваши слитки и документы к ним. Если все в порядке, банк будет готов принять золото обратно. Нужно при этом учитывать разницу в цене покупки и продажи золота банком. Зачастую она может составлять 10-18%(!) от стоимости слитка. А значит на краткой дистанции всю выгоду роста цены золота может «съесть» банковский спред.

По словам Александра Приходько, инвестировать в золото лучше в долгосрочную перспективу – от 5 лет и более. За это время

Подытожим. Слитки из драгоценных металлов по-прежнему в моде. Этот вектор инвестиций может оправдать себя на дистанции 10 лет и более при условии, что вы понимаете в каком состоянии находится рынок золота и когда на него стоит заходить. Также нужно следить за разницей в цене покупки и продажи золота банком, сравнивать предложения различных банков. Не стоит забывать и про риски падения цен на золото, которое последний раз длилось 7 лет с 2012 по 2019 годы.

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