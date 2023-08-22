ВСУ прорвали Южный фронт в районе Малой Токмачки 22.08.2023, 8:51

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Оккупанты сбежали с позиций юго-восточнее Работино.

Украинские военные имеют тактические успехи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Бойцы Сил обороны продолжают проводить контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 и 21 августа, видно, что украинские силы достигли центральной части Работино (10 км к югу от Орехова) и прорвали часть российской обороны южнее Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова)», - говорится в сообщении аналитиков Института изучения войны.

При этом эксперты напомнили, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала об успехах украинских сил на направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, а российские войска безуспешно контратаковали к востоку от Работино. В то же время указано, что боевые действия в населенном пункте продолжаются.

В свою очередь один из кремлевских военных блогеров отметил, что украинские силы захватили некоторые позиции в части передовых рубежей российской обороны после интенсивных атак на рубеже Работино-Вербовое - 21 км к юго-востоку от Орехова. Некоторые российские источники сообщали, что российские войска отступили с некоторых позиций возле Вербового в рамках гибкой обороны, вероятно, в ответ на наступление украинских войск южнее Малой Токмачки.

Также в ISW считают, что украинские атаки в районе Работино имеют тактическое значение, поскольку украинское наступление в этом районе может позволить Силам обороны Украины начать действовать мимо самых плотных российских минных полей.

Настойчивое продвижение Украины в районе Работино также, вероятно, направлено на ослабление российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и персонал, чтобы удерживать позиции вокруг населенного пункта.

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