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Солист группы «Звери» удалил антивоенные посты и приехал с концертом в «ДНР»

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  • 22.08.2023, 9:02
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Солист группы «Звери» удалил антивоенные посты и приехал с концертом в «ДНР»

Ранее Рома «Зверь» заявлял, что он против войны.

Вокалист российской группы «Звери» Роман Билык приехал на оккупированные территории Украины с концертом для российских захватчиков.

Видео опубликовал российский «военкор» Семен Пегов, передает УНИАН.

На нем можно увидеть, как музыкант украинского происхождения стоит в шлеме и бронежилете, наблюдая за пуском снаряда. После этого он спел российским оккупантам песни группы.

После начала полномасштабной войны на странице певца и самой группы появилось антивоенное заявление. Сейчас музыканты удалили его.

«Группа «Звери» против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров», - говорилось в нем.

Что известно о группе «Звери»

Согласно информации из открытых источников, Билык родился в Таганроге, однако в детстве какое-то время прожил в Дружковке, Донецке и Мариуполе.

Он неоднократно давал концерты в Украине. На концерте в Киеве в 2016 году он благодарил зрителей словами «Дякую! Дякую! Дякую!».

В июне выступление «Зверей» на экономическом форуме в Петербурге отменили. Причиной послужил донос за отказ выступать в оккупированном Крыму, а также за их антивоенную позицию.

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