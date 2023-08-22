WSJ: К похищениям Лукашенко украинских детей причастен гендиректор «Беларуськалия» Головатый 22.08.2023, 9:28

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Журналисты узнали, как детей вывозят в Минск.

Более 2000 детей вывезли с оккупированных территорий Украины в Минск, где их потом распределили по специальным лагерям.

Как пишет издание The Wall Street Journal, маленьких украинцев доставили в столицу Беларуси по железной дороге, а по лагерям уже развозили на автобусах футбольной команды «Шахтер Солигорск». Она принадлежит генеральному директору «Беларуськалия» Ивану Головатому.

Как известно, «Беларуськалий» находится под санкциями США и Европейского Союза и является крупнейшим налогоплательщиком Беларуси. Эта компания потратила миллионы долларов на то, чтобы с весны 2022 года вывезти из Украины семь групп по 310 детей в каждой в лагерь в Дубраве. В официальных документах утверждается, что они там якобы «занимаются спортом» и улучшают состояние здоровья.

Журналисты узнали, что лагерь принял 1050 детей в возрасте до 15 лет из Донбасса. По словам российских оппозиционеров, детей, среди которых 200 сирот, вывезли из 15 оккупированных городов Украины. Правительство Беларуси напрямую финансирует часть усилий.

Украина уже установила имена около 20 тыс. украинских детей, вывезенных в Россию с наших оккупированных территорий. Всего на захваченных землях находились около 700 тысяч несовершеннолетних.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова призналась, что были вывезено 4,8 млн жителей Украины, в том числе 700 тыс. детей. Позже стало известно, что по крайней мере 2 тыс. детей попали на белорусскую территорию, а к похищению украинских детей причастны родственники Александра Лукашенко.

В середине марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Львовской-Беловой и Владимира Путина из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Лукашенко заявил, что будет помогать российским оккупантам похищать украинских детей из части востока Украины.

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