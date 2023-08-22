Паника на юге: почему закатили истерику российские пропагандисты Владислав Селезнев, «Апостроф»

22.08.2023, 9:32

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Владислав Селезнев

Ситуация на Токмакском направлении развивается динамично.

По данным Минобороны Украины, Силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее Работиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

«Враг пытался вернуть утраченные позиции восточнее Работиного Запорожской области. Но безуспешно. В населенном пункте сейчас идет плановая боевая работа», - сообщила Анна Маляр.

Примечательно, что в последние дни ряд «Z-военкоров» сообщали об «очень тяжелом положении» российских террористических войск в районе Работиного и вопили о помощи подразделениям оккупантов. Истерическое состояние российских пропагандистов объясняется тем, что Работино представляет собой важный населенный пункт, контроль над которым открывает дорогу на Токмак.

В целом треугольник Токмак-Васильевка-Мелитополь, в котором россияне настроили оборонных и фортификационных сооружений, в свою очередь является воротами к оккупированному Крыму. Россияне сейчас пытаются практически из последних сил удержать направление на Токмак, и в целом весь свой южный фронт, на котором они постоянно вынуждены маневрировать. Прорыв ВСУ на Токмак с большой долей вероятности может привести к обрушению обороны россиян.

Пока нельзя сказать, насколько нам быстро получится взять Работино, так как огневой контроль над населенным пунктом – это только часть общей боевой работы. Врага нужно вытеснить из населенного пункта, подтянуть тяжелую технику, РСЗО и не дать противнику наступать на утраченные им позиции. Мы, в отличие от россиян, не применяем лобовые штурмы и не заваливаем врага трупами. Сейчас ВСУ тактикой фланговых ударов пытаются воздействовать на оккупационный контингент в Работино с западного и восточного флагов, дабы вынудить противника к отходу. Ситуация остается динамичной, поэтому, повторюсь, прогнозы относительно освобождения указанного населенного пункта делать пока рано. В целом такую информацию озвучивает Генштаб после соответствующих подтверждений.

Даже когда Работино будет полностью под нашим контролем, это не будет означать, что дорога на Токмак полностью открыта. Основная причина как бы «медленного» продвижения – высокая плотность минирования. По оценкам Минобороны, около 5 мин на квадратный метр, что весьма много. Еще три недели назад многие наблюдатели были уверены, что когда мы прорвем первую линию обороны, то дальше будет проще. Оккупанты также не сидят сложа руки, делают выводы из собственных ошибок. Сейчас они активно минируют и вторую линию обороны.

Следующая причина истерик «Z-военкоров» заключается в том, что, невзирая на большой оккупационный контингент на юге (около 105 тыс. оккупантов) там личный состав весьма пестрый, начиная от луганских «чмобиков» и заканчивая элитными десантными соединениями из РФ. Взаимодействия между ними практически нет, уровень боевой подготовки существенно разнится. «Чмобики» не в состоянии сделать работу для более подготовленных частей. В итоге весь южный фронт у россиян трещит по швам. Враг вынужден маневрировать, но времени и ресурсов россиянам постоянно не хватает. Отсюда и панические настроения российской провоенной публики, которая судорожно следит за событиями на фронте, гадая, где именно на юге начнется обвал их фронта.

Сейчас помимо Работино у ВСУ есть перспективы в направлении Васильевки, Угледара и Урожайного, которое враг безуспешно пытается вернуть по свой контроль. Тут важно понимать, что враг сделал выводы из своих прошлогодних провалов в Харьковской области, поэтому не стоит торопить события. Работы у украинских воинов впереди много, в том числе, из-за плотного минирования, но уже видно, что враг на указанных направлениях истерит, суетится и держится из последних сил.

Владислав Селезнев, «Апостроф»

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