В Беларуси шесть дней подряд обновлялись температурные рекорды 22.08.2023, 9:35

Последний максимум «перекрыли» в Пружанах.

На белорусских метеостанциях температурные рекорды обновлялись шесть дней подряд.

В последний день, 21 августа, локальный максимум перекрыт в Пружанах — 31,2 градуса выше нуля, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Предыдущий локальный экстремум (30,2) держался с 2001 года.

Всего за шесть дней зафиксировано 47 температурных рекордов (16 августа — 1, 17-го — 16, 18-го — 20, 19-го — 5, 20-го — 4, 21-го — 1).

22 августа прохладнее станет на всей территории страны. В этот, а также последующие два дня синоптики прогнозируют максимальную температуру не выше 27 градусов.

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