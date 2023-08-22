закрыть
22 августа 2023, вторник, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси шесть дней подряд обновлялись температурные рекорды

  • 22.08.2023, 9:35
В Беларуси шесть дней подряд обновлялись температурные рекорды

Последний максимум «перекрыли» в Пружанах.

На белорусских метеостанциях температурные рекорды обновлялись шесть дней подряд.

В последний день, 21 августа, локальный максимум перекрыт в Пружанах — 31,2 градуса выше нуля, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Предыдущий локальный экстремум (30,2) держался с 2001 года.

Всего за шесть дней зафиксировано 47 температурных рекордов (16 августа — 1, 17-го — 16, 18-го — 20, 19-го — 5, 20-го — 4, 21-го — 1).

22 августа прохладнее станет на всей территории страны. В этот, а также последующие два дня синоптики прогнозируют максимальную температуру не выше 27 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк